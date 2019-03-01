В Кыштыме шесть семей получили документы на субсидию для покупки жилья

Автор: КР от Вчера, 16:29 Категория: Общество

Сегодня в актовом зале администрации Кыштымского городского округа прошло вручение свидетельств на право получения материальной субсидии молодым семьям.

В течение семи месяцев их обладатели должны будут потратить деньги на покупку или строительство жилья.

– Финансирование проходит в рамках федеральной программы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий на 2018 – 2020 годы», – сказала сайту «КР» начальник жилищного отдела администрации Кыштымского округа Евгения Лапшенкова. – В среднем на многодетную семью выделяется один миллион рублей, на семью из четырёх человек – 800 тысяч рублей.

По условиям программы возраст её участников не должен превышать 35 лет.

Семьи Ткачёвых, Меренковых, Домрачеевых, Силантьевых, Крошкиных и Каримовых пришли в администрацию вместе с детьми. Все они уже решили, как распорядиться деньгами.

– Мы получили право на 600 тысяч рублей, – сказала сайту «КР» работница радиозавода, мать двоих детей Наталья Силантьева. – Ждали своей очереди девять лет и вот, наконец, у нас появилась возможность купить себе отдельное жильё.

С 2010 года по этой программе жилищные условия улучшили 25 кыштымских семей. До 2020 года планируется на эти же цели направить 11 миллионов 800 тысяч рублей.