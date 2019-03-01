Прокуратура города Кыштыма добилась отмены решения суда первой инстанции Автор: КР от Сегодня, 11:54 Категория: Общество 0 Прокуратура провела проверку соблюдения правил пожарной безопасности в доме культуры металлургов. Были установлены нарушения требований пожарной безопасности и законные предписания органов Государственного пожарного надзора. Отдельные помещения дворца культуры не оборудованы автоматической системой пожаротушения, что создаёт потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан, которые могут оказаться в здании в случае возникновения пожара. Прокуратура города Кыштыма направила в суд исковое заявление. В нём в интересах защиты прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц прокурор просил обязать муниципальное учреждение оборудовать дом культуры автоматической установкой пожаротушения. Однако Кыштымский городской суд в удовлетворении иска отказал. Прокурор обжаловал его в апелляционном порядке. Определением Челябинского областного суда решение суда первой инстанции отменено, требования прокурора удовлетворены. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить