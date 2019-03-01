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Прокуратура города Кыштыма добилась отмены решения суда первой инстанции

Автор: КР от Сегодня, 11:54 Категория: Общество

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Прокуратура провела проверку соблюдения правил пожарной безопасности в доме культуры металлургов. Были установлены нарушения требований пожарной безопасности и законные предписания органов Государственного пожарного надзора.

 

Отдельные помещения дворца культуры не оборудованы автоматической системой пожаротушения, что создаёт потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан, которые могут оказаться в здании в случае возникновения пожара.

 

Прокуратура города Кыштыма направила в суд исковое заявление. В нём в интересах защиты прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц прокурор просил обязать муниципальное учреждение  оборудовать дом культуры автоматической установкой пожаротушения.

 

Однако Кыштымский городской суд в удовлетворении иска отказал. Прокурор обжаловал его в апелляционном порядке. Определением Челябинского областного суда решение суда первой инстанции отменено, требования прокурора удовлетворены.


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