Владелец торгового комплекса в Кыштыме игнорирует пожарную безопасность

Автор: КР от 12-02-2019, 16:19 Категория: Общество

Крупный пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в городе Кемерово в конце марта прошлого года унёс жизни 60 человек, в том числе 41 ребёнка. По стране тут же прокатилась волна проверок всех ТРК на соблюдение требований пожарной безопасности.

В Кыштыме в ходе внеплановой проверки в торговом комплексе «Гранд» работники надзорных органов выявили нарушения пожарной безопасности и выписали предписания по их устранению владельцу комплекса Ровшану Гусейнову. В частности, в здании необходимо было смонтировать внутренний пожарный водопровод и оборудовать торговый комплекс автоматической установкой пожаротушения.

Однако в отведённый срок – до 1 декабря 2018 года это сделано не было.

– В ходе проверки торгового комплекса «Гранд» было выявлено порядка 30 нарушений требований пожарной безопасности, – сказал сайту «КР» начальник отдела надзорной деятельности № 16 Михаил Сумин. – При очередной проверке большая часть была устранена, кроме этих двух предписаний. К следующему сроку, до декабря нынешнего года, он должен успеть привести своё здание к необходимым нормам пожарной безопасности.

Судья мирового участка №2, рассмотрев дело об административном правонарушении, вынес постановление оштрафовать индивидуального предпринимателя на три тысячи рублей. На судебное заседание Ровшан Гусейнов не явился.

На оплату штрафа у него есть 60 дней. Постановление суда ещё не вступило в законную силу.