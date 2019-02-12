Владелец торгового комплекса в Кыштыме игнорирует пожарную безопасность Автор: КР от 12-02-2019, 16:19 Категория: Общество 0 Крупный пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в городе Кемерово в конце марта прошлого года унёс жизни 60 человек, в том числе 41 ребёнка. По стране тут же прокатилась волна проверок всех ТРК на соблюдение требований пожарной безопасности. В Кыштыме в ходе внеплановой проверки в торговом комплексе «Гранд» работники надзорных органов выявили нарушения пожарной безопасности и выписали предписания по их устранению владельцу комплекса Ровшану Гусейнову. В частности, в здании необходимо было смонтировать внутренний пожарный водопровод и оборудовать торговый комплекс автоматической установкой пожаротушения. Однако в отведённый срок – до 1 декабря 2018 года это сделано не было. – В ходе проверки торгового комплекса «Гранд» было выявлено порядка 30 нарушений требований пожарной безопасности, – сказал сайту «КР» начальник отдела надзорной деятельности № 16 Михаил Сумин. – При очередной проверке большая часть была устранена, кроме этих двух предписаний. К следующему сроку, до декабря нынешнего года, он должен успеть привести своё здание к необходимым нормам пожарной безопасности. Судья мирового участка №2, рассмотрев дело об административном правонарушении, вынес постановление оштрафовать индивидуального предпринимателя на три тысячи рублей. На судебное заседание Ровшан Гусейнов не явился. На оплату штрафа у него есть 60 дней. Постановление суда ещё не вступило в законную силу. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Альтернатива Вчера, 08:10 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Вы серьёзно, 3000 рублей?! 0