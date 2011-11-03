Желающих вести ремонт мостов в Кыштыме не находится

Автор: КР от Вчера, 09:04 Категория: Общество

Как уже сообщалось на сайте «КР», до 30 июля должен был пройти капитальный ремонт двух мостов на улице Садовой. Первый – перед городским парком имени А. С. Пушкина, второй – ближе к центральной городской больнице.

На продолжение капитального ремонта этих мостов, начавшегося в 2017 году, из местного бюджета выделено почти три миллиона рублей.

Однако отдел капитального строительства вынужден перезапустить электронные торги. Дело в том, что по прежнему аукциону на ремонт моста у городской больницы была подана единственная заявка от индивидуального предпринимателя Вероники Игоревны Канашёвой, зарегистрированной в деревне Казанцево Сосновского района.

Редакция «КР» попыталась разыскать предпринимательницу. Однако каких-либо контактных телефонов найти не удалось. Хотя по нашей просьбе к этому подключились коллеги из газеты «Сосновская нива».

В итоге отдел капитального строительства администрации Кыштымского городского округа не заключил контракт с предпринимательницей.

Как стало известно сайту «КР», ИП Канашёва была признана уклонившейся от заключения контракта. Предпринимательница после доработки и согласования проекта контракта не направила в ОКС документ, подтверждающий имеющиеся у неё денежные средства для его обеспечения при исполнении.

Вместо него был представлен макет банковской гарантии «Внешфинбанка». При проверке заказчик работ выяснил, что банк не предоставлял ей такой документ. И сведения о ней не вносились в реестр банковских гарантий.

Сайту «КР» удалось также выяснить, что ИП Вероника Канашёва была зарегистрирована в налоговом органе лишь в начале этого года. Да и в аукционе она принимала участие впервые. На что делался расчёт, непонятно.