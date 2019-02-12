В Кыштыме завершится ремонт мостов на улице Садовой

Автор: КР от 12-02-2019, 15:19 Категория: Общество

На этой улице располагаются сразу два моста. Первый – перед городским парком имени А. С. Пушкина, второй – ближе к центральной городской больнице. В 2017 году был капитальный ремонт дорожного покрытия на обоих мостах. Работы по ремонту будут продолжены в этом году.

– Большая часть работ будет выполнена под мостами, – сказал сайту «КР» главный инженер отдела капитального строительства администрации Кыштымского городского округа Михаил Григорьев. – Предстоит восстановить защитную часть конструкции. Пройдёт и отсыпка обочины у дороги.

На продолжение капитального ремонта мостов на улице Садовой из местного бюджета выделено почти три миллиона рублей. На том, что находится перед парком, стоимость работ оценивается в два миллиона 20 тысяч 579 рублей. Ещё 920 тысяч пять рублей направят на мост у центральной городской больницы.

Пока объявлен лишь аукцион на проведение ремонтных работ.

Как стало известно сайту «КР», капремонт мостов должен завершиться до 30 июля. Гарантия качества от подрядчика – восемь лет.