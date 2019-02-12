В Кыштыме завершится ремонт мостов на улице Садовой Автор: КР от 12-02-2019, 15:19 Категория: Общество +1 На этой улице располагаются сразу два моста. Первый – перед городским парком имени А. С. Пушкина, второй – ближе к центральной городской больнице. В 2017 году был капитальный ремонт дорожного покрытия на обоих мостах. Работы по ремонту будут продолжены в этом году. – Большая часть работ будет выполнена под мостами, – сказал сайту «КР» главный инженер отдела капитального строительства администрации Кыштымского городского округа Михаил Григорьев. – Предстоит восстановить защитную часть конструкции. Пройдёт и отсыпка обочины у дороги. На продолжение капитального ремонта мостов на улице Садовой из местного бюджета выделено почти три миллиона рублей. На том, что находится перед парком, стоимость работ оценивается в два миллиона 20 тысяч 579 рублей. Ещё 920 тысяч пять рублей направят на мост у центральной городской больницы. Пока объявлен лишь аукцион на проведение ремонтных работ. Как стало известно сайту «КР», капремонт мостов должен завершиться до 30 июля. Гарантия качества от подрядчика – восемь лет. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить