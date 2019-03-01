В Кыштыме чиновники учатся решать проблемы горожан за полчаса

Автор: КР от Вчера, 10:32 Категория: Общество

Полгода назад по инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского была внедрена система мониторинга жалоб от населения в социальных сетях.

Теперь органы власти обязаны оперативно реагировать на комментарии, касающиеся проблем в сферах жизнедеятельности.

Прежний формат взаимодействия через письменные обращения или электронную интернет-приёмную стал менее эффективным. Граждане, по закону, должны были ждать ответ в течение 30 дней. А сроки решения проблем через социальные сети позволили сократить время ожидания до получаса.

– Чаще всего кыштымцы получают ответы на волнующие их вопросы через 10-15 минут после опубликования, – сказала сайту «КР» начальник управления организационно-контрольной работы администрации Кыштымского округа Наталья Панова. – Как показывает практика, когда два-три человека сообщают об одной и той же проблеме, значит, нарушена работа в какой-то из сфер жизнедеятельности. В срочном порядке звоним руководителям организаций и решаем вопросы.

Например, вчера пользователи сети ВКонтакте вновь были взволнованы начислениями и отсутствием квитанций от компании «МРСК Урала». Органы власти направили официальный запрос в компанию и в этот же день получили ответ. Сегодня в социальной сети опубликовано подробное разъяснение о тарифах, почему не приходят квитанции, как оплатить счёт без квитанции и что делать, если в начислениях обнаружена ошибка.

Большинство обращений в социальных сетях связано с благоустройством, качеством медицинских услуг, коммунальной и бытовой сферой.

А через электронную интернет-приёмную чаще всего приходят обращения, касающиеся уличного освещения частного сектора, жилищных вопросов, проблем по целевому использованию земельных участков.