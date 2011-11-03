В Кыштым с проверкой готовности к паводку приехал полковник Центрального управления МЧС Автор: КР от Вчера, 12:46 Категория: Общество -1 Проверки готовности муниципалитетов к пропуску паводковых вод и тушению лесных пожаров проходят сейчас по всей стране. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. Соответствующее решение принято и Советом безопасности РФ. Сегодня в Кыштым прибыл заместитель директора департамента спасательных формирований Центрального аппарата МЧС России, полковник Владимир Ткачук. На центральной городской площади он проинспектировал все, без исключения, службы – от полиции до добровольных пожарных дружин, а также технику, которая привлекается в паводкоопасный и пожароопасный период. – Я был уже до этого в Башкирии. Сейчас у нас работают три группы, – сказал сайту «КР» Владимир Сергеевич Ткачук. – Помимо Кыштымского городского округа, проверки идут в Миассе и Златоусте. Вижу, что настрой у людей боевой. Техника готова. Будем надеться, что сил достаточно, чтобы предупредить и, в крайнем случае, ликвидировать как поводок, так и пожары. Кроме того, полковник МЧС проинспектировал работу Единой дежурно-диспетчерской службы. В первую очередь его интересовало, как организовано оповещение населения. Он проверил и всю документацию, для осуществления деятельности ЕДДС. Проверка проходит с опережением. В Кыштымском городском округе ещё идёт подготовка к формированию комиссии, которая и будет прорабатывать и принимать решения на муниципальном уровне по предупреждению паводка и лесных пожаров. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Radishev Вчера, 13:15 Группа: Посетители Регистрация: 3.11.2011 Статус: 294 комментария 0 публикаций В Кыштым с проверкой готовности к паводку приехал полковник Центрального управления МЧС Уважаемая редакция, который раз читаю безграмотный заголовок, полковник, как и генерал, это звания, а не должности руководителей служб , посетивших с проверками наш город. Генералы по должности бывают только свадебные, а полковники - настоящие... 0 Цитата Поклонник КР Вчера, 13:03 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Они к снегопадам то не готовы! а к паводкам вообще поплывем. 0