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В Кыштым с проверкой готовности к паводку приехал полковник Центрального управления МЧС

Автор: КР от Вчера, 12:46 Категория: Общество

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Проверки готовности муниципалитетов к пропуску паводковых вод и тушению лесных пожаров проходят сейчас по всей стране. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. Соответствующее решение принято и  Советом безопасности РФ.

 

Сегодня в Кыштым прибыл заместитель директора департамента спасательных формирований Центрального аппарата МЧС России, полковник Владимир Ткачук.

 

На центральной городской площади он проинспектировал все, без исключения, службы – от полиции до добровольных пожарных дружин, а также технику, которая привлекается в паводкоопасный и пожароопасный период.

 

 

 

– Я был уже до этого в Башкирии. Сейчас у нас работают три группы, – сказал сайту «КР» Владимир Сергеевич Ткачук. – Помимо Кыштымского городского округа, проверки идут в Миассе и Златоусте. Вижу, что настрой у людей боевой. Техника готова. Будем надеться, что сил достаточно, чтобы предупредить и, в крайнем случае, ликвидировать как поводок, так и пожары.  

 

Кроме того, полковник МЧС проинспектировал работу Единой дежурно-диспетчерской службы. В первую очередь его интересовало, как организовано оповещение населения. Он проверил и всю документацию, для осуществления деятельности ЕДДС.

 

 

Проверка проходит с опережением. В Кыштымском городском округе ещё  идёт подготовка к формированию комиссии, которая и будет прорабатывать и принимать решения на муниципальном уровне по предупреждению паводка и лесных пожаров.

 


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В Кыштым с проверкой готовности к паводку приехал полковник Центрального управления МЧС
Уважаемая редакция, который раз читаю безграмотный заголовок, полковник, как и генерал, это звания, а не должности руководителей служб , посетивших с проверками наш город. 
Генералы по должности бывают только свадебные, а полковники - настоящие...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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Они к снегопадам то не готовы! а к паводкам вообще поплывем. 
 
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