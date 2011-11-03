В Кыштым с проверкой готовности к паводку приехал полковник Центрального управления МЧС

Автор: КР от Вчера, 12:46 Категория: Общество

Проверки готовности муниципалитетов к пропуску паводковых вод и тушению лесных пожаров проходят сейчас по всей стране. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. Соответствующее решение принято и Советом безопасности РФ.

Сегодня в Кыштым прибыл заместитель директора департамента спасательных формирований Центрального аппарата МЧС России, полковник Владимир Ткачук.

На центральной городской площади он проинспектировал все, без исключения, службы – от полиции до добровольных пожарных дружин, а также технику, которая привлекается в паводкоопасный и пожароопасный период.

– Я был уже до этого в Башкирии. Сейчас у нас работают три группы, – сказал сайту «КР» Владимир Сергеевич Ткачук. – Помимо Кыштымского городского округа, проверки идут в Миассе и Златоусте. Вижу, что настрой у людей боевой. Техника готова. Будем надеться, что сил достаточно, чтобы предупредить и, в крайнем случае, ликвидировать как поводок, так и пожары.

Кроме того, полковник МЧС проинспектировал работу Единой дежурно-диспетчерской службы. В первую очередь его интересовало, как организовано оповещение населения. Он проверил и всю документацию, для осуществления деятельности ЕДДС.

Проверка проходит с опережением. В Кыштымском городском округе ещё идёт подготовка к формированию комиссии, которая и будет прорабатывать и принимать решения на муниципальном уровне по предупреждению паводка и лесных пожаров.