Жителей Кыштыма призывают не брать с собой оружие в дальние поездки
Автор: КР от Сегодня, 15:49 Категория: Общество
Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в России чемпионата мира по футболу FIFA в 2018 году и Кубка конфедераций FIFA в 2017 году».
Требования этого документа обязаны соблюдать и жители Кыштыма. Речь – о запрете оборота оружия и недопустимости въезда с оружием любого вида, будь то служебное, пневматическое, травматическое и так далее, на территорию ряда городов.
Так, с 1 июня по 12 июля этого года запрещено ехать с оружием в Казань, Москву, Санкт-Петербург и Сочи. На период с 25 мая по 25 июня 2018 года этот запрет распространяется ещё и на другие города – Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск.
– Во всех этих городах полиция и сотрудники Росгвардии будут тщательно следить за выполнением президентского указа, – сказал сайту «КР» начальник отделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Челябинской области Сергей Пряхин. – Об это важно помнить, планируя дальнюю поездку. За нарушение требований безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу и кубка конфедераций оружие будет конфисковано, а его владельцы привлечены к административной ответственности.
На сегодня в Кыштыме различные виды оружия зарегистрированы у 724 жителей нашего города. Из них с начала года 22 уже были привлечены к административной ответственности за нарушение правил ношения и хранения оружия.
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