В соседнем с Кыштымом городе будут судить дельца на порнофильмах Автор: КР от Вчера, 17:21 Категория: Общество 0 Прокуратура города Озёрска, что в пяти минутах езды на автомобиле от Кыштыма, направило в суд обвинительное заключение в отношении 46-летнего местного жителя. В ходе следствия было установлено, что он приобрёл у неустановленных лиц фото- и видеоматериалы, содержащие изображения порнографического характера с участием несовершеннолетних. С 2016 по 2018 год он продавал его другим лицам через интернет. Обвиняемый полностью признал свою вину. Ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Наблюдатель Сегодня, 09:26 Группа: Посетители Регистрация: 24.11.2016 Статус: 52 комментария 0 публикаций Пять минут только до КП ехать, да и то при благоприятном раскладе 0