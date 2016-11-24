В соседнем с Кыштымом городе будут судить дельца на порнофильмах

Автор: КР от Вчера, 17:21 Категория: Общество

Прокуратура города Озёрска, что в пяти минутах езды на автомобиле от Кыштыма, направило в суд обвинительное заключение в отношении 46-летнего местного жителя.

В ходе следствия было установлено, что он приобрёл у неустановленных лиц фото- и видеоматериалы, содержащие изображения порнографического характера с участием несовершеннолетних. С 2016 по 2018 год он продавал его другим лицам через интернет.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.