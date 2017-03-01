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» » На замечание полицейского житель Кыштыма ударил стража порядка и теперь может провести за решёткой до пяти лет

На замечание полицейского житель Кыштыма ударил стража порядка и теперь может провести за решёткой до пяти лет

Автор: КР от Вчера, 11:33 Категория: Происшествия

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 25-летнего жителя нашего города по статье 318 Уголовного кодекса «Применение насилия в отношении представителя власти».

 

Как сказал сайту «КР» заместитель прокурора города Александр Табаков, в ночь на 1 января во время отправки срочников на военную службу один из провожающих был сильно пьян и выражался нецензурной бранью. Полицейский сделал ему замечание и потребовал проехать с ним в отдел. Вместо этого тот дважды ударил стража порядка кулаком в лицо.

 

Обвиняемый вину не признаёт и утверждает, что это полицейский распускал руки. Тем не менее, следствием собрано достаточно доказательств для предъявления обвинения. Ранее не судимому кыштымцу грозит до пяти лет лишения свободы.

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