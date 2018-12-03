Кыштым в скором времени останется без социального приюта для детей Автор: КР от Сегодня, 16:12 Категория: Общество 0 Первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин согласовал реорганизацию этого учреждения ещё в сентябре. С конца января 2019 года приют будет присоединён к центру помощи детям «Горизонт». – Специально для этого в «Горизонте» будет увеличено количество койко-мест – с 25 до 32, – сказала сайту «КР» заместитель начальника управления социальной защиты населения Светлана Шкурупий. – Дети из социального приюта будут жить отдельно от остальных – в так называемой своей семье. Сейчас в приюте находится семь детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В его штате – 26 человек. Примерно половина из них будет переведена на новое место работы в «Горизонт». По данным Центра занятости населения, 11 человек попадут под сокращение. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить