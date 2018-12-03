Кыштым в скором времени останется без социального приюта для детей

Автор: КР от Сегодня, 16:12 Категория: Общество

Первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин согласовал реорганизацию этого учреждения ещё в сентябре. С конца января 2019 года приют будет присоединён к центру помощи детям «Горизонт».

– Специально для этого в «Горизонте» будет увеличено количество койко-мест – с 25 до 32, – сказала сайту «КР» заместитель начальника управления социальной защиты населения Светлана Шкурупий. – Дети из социального приюта будут жить отдельно от остальных – в так называемой своей семье.

Сейчас в приюте находится семь детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В его штате – 26 человек. Примерно половина из них будет переведена на новое место работы в «Горизонт». По данным Центра занятости населения, 11 человек попадут под сокращение.