» » Кыштым в скором времени останется без социального приюта для детей

Кыштым в скором времени останется без социального приюта для детей

Автор: КР от Сегодня, 16:12 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин согласовал реорганизацию этого учреждения ещё в сентябре. С конца января 2019 года приют будет присоединён к центру помощи детям «Горизонт».

 

– Специально для этого в «Горизонте» будет увеличено количество койко-мест – с 25 до 32, – сказала сайту «КР» заместитель начальника управления социальной защиты населения Светлана Шкурупий. – Дети из социального приюта будут жить отдельно от остальных – в так называемой своей семье.

 

Сейчас в приюте находится семь детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В его штате – 26 человек. Примерно половина из них будет переведена на новое место работы в «Горизонт». По данным Центра занятости населения, 11 человек попадут под сокращение.


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter