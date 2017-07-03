В Кыштыме для воспитанников приюта устроили праздник в честь Дня семью, любви и верности

Автор: КР от Сегодня, 16:59 Категория: Общество

Сегодня в социальном приюте для детей и подростков состоялся праздник, приуроченный к Дню семьи, любви и верности. В гости к детям из неблагополучных семей пришли представители Кыштымского машиностроительного объединения. В последние годы это предприятие не оставляет воспитанников приюта без подарков и к Новому году.

Сегодня на праздник были приглашены и индивидуальные предприниматели Светлана Гармс и Лидия Сажина. Лидия Филипповна приобретает для нескольких детей из приюта путёвки в загородный лагерь «Волна», а Светлана Алексеевна балует всех сладостями.

Как сказала сайту «КР» директор приюта Ирина Набокова, сегодня в приюте находится 18 девчонок и мальчишек. Родители некоторых из них тоже пришли на праздник. Для гостей была подготовлена конкурсно-развлекательная программа. А в конце дети запустили в небо воздушные шары с заветными желаниями.