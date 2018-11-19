Жители Кыштыма собирают вещи семье погорельцев из микрорайона Каолинового

Автор: КР от 19-11-2018, 10:57 Категория: Происшествия

В ночь с субботы на воскресенье дотла сгорел дом на улице Железнодорожной. Без крыши над головой осталась семья с двумя детьми – шести и 16 лет.

– Около четырёх утра мы проснулись от громкого хлопка – всё уже было в огне, – сказала сайту «КР» 67-летняя хозяйка дома Надежда Путова. – Я успела выбежать на улицу с внуками. Мой супруг, которому 70 лет, и 34-летняя дочь тоже выбрались. Все наши вещи и документы сгорели.

Огнеборцы 38-й и 117-й пожарных частей тушили возгорание около шести часов. Но спасти жилище не представлялось возможным – дом площадью в 100 квадратных метров выгорел полностью.

Погорельцев приютили знакомые, проживающие также в микрорайоне Каолиновом. Неравнодушные люди несут им деньги и одежду. Требуются мужские вещи 54 размера и обувь 43 размера для главы семьи. Размер одежды его супруги – 56-58, обувь – 38-39 размера. Их дочь носит вещи 50 размера, обувь – 40-го. Рост шестилетнего мальчика – 120 сантиметров, размер обуви – 32. У его сестры-подростка при росте в 170 сантиметров 40-й размер одежды и 39-40 размер обуви.

Перевести деньги попавшей в беде семье можно на карту Сбербанка – расчётный счёт № 639002729011291199. Получатель – Надежда Александровна Путова. Передать вещи можно, предварительно позвонив по телефону 8-982-362-91-01.