Жители Кыштыма собирают вещи семье погорельцев из микрорайона Каолинового Автор: КР от 19-11-2018, 10:57 Категория: Происшествия 0 В ночь с субботы на воскресенье дотла сгорел дом на улице Железнодорожной. Без крыши над головой осталась семья с двумя детьми – шести и 16 лет. – Около четырёх утра мы проснулись от громкого хлопка – всё уже было в огне, – сказала сайту «КР» 67-летняя хозяйка дома Надежда Путова. – Я успела выбежать на улицу с внуками. Мой супруг, которому 70 лет, и 34-летняя дочь тоже выбрались. Все наши вещи и документы сгорели. Огнеборцы 38-й и 117-й пожарных частей тушили возгорание около шести часов. Но спасти жилище не представлялось возможным – дом площадью в 100 квадратных метров выгорел полностью. Погорельцев приютили знакомые, проживающие также в микрорайоне Каолиновом. Неравнодушные люди несут им деньги и одежду. Требуются мужские вещи 54 размера и обувь 43 размера для главы семьи. Размер одежды его супруги – 56-58, обувь – 38-39 размера. Их дочь носит вещи 50 размера, обувь – 40-го. Рост шестилетнего мальчика – 120 сантиметров, размер обуви – 32. У его сестры-подростка при росте в 170 сантиметров 40-й размер одежды и 39-40 размер обуви. Перевести деньги попавшей в беде семье можно на карту Сбербанка – расчётный счёт № 639002729011291199. Получатель – Надежда Александровна Путова. Передать вещи можно, предварительно позвонив по телефону 8-982-362-91-01. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить