В Кыштыме украсили материнскими ладонями школы и детсады

Автор: КР от Вчера, 15:56 Категория: Общество

В предстоящее воскресенье в России будет отмечаться – День матери. В Кыштыме по такому поводу воспитанникам детских садов и ученикам начальных классов школ было предложено сделать оригинальные подарки мамам.

На фотографии воспитанник группы "Солнечные зайчики" детского сада №27 Глеб Швейкин

– Акция «Руки матери» проводится у нас второй год, но в 201-м она не носила такого масштабного характера, – сказала сайту «КР» методист управления по делам образования Светлана Гунькова. – Суть вот в чём: мамы карандашом или ручкой обводили свои ладошки на листках бумаги, а дети аккуратно их вырезали. После чего создавали композиции и украшали ими входные группы детских садов и классные уголки в школах.

На каждой ладошке дети заканчивали предложение: «Моя мама самая…, и она лучше всех умеет…».

В детском саду №27 в каждой группе подошли к этой акции очень креативно. Из материнских рук составлены целые композиции: лебеди, букет цветов, подсвечиваемая инсталляция, где-то добавлены фотографий мам со своими детьми.

– Я была очень рада увидеть эти ладошки, – сказала сайту «КР» Евгения Патракова, мама воспитанницы этого детского сада. – У меня вот ребёнок уже умеет писать, и когда видишь, что он сам всё сделал собственными руками, а не воспитатели за него, то, конечно, это очень приятно.

На фотографии Евгения Патракова с дочерью Дашей.