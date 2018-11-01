В Кыштыме украсили материнскими ладонями школы и детсады Автор: КР от Вчера, 15:56 Категория: Общество 0 В предстоящее воскресенье в России будет отмечаться – День матери. В Кыштыме по такому поводу воспитанникам детских садов и ученикам начальных классов школ было предложено сделать оригинальные подарки мамам. На фотографии воспитанник группы "Солнечные зайчики" детского сада №27 Глеб Швейкин – Акция «Руки матери» проводится у нас второй год, но в 201-м она не носила такого масштабного характера, – сказала сайту «КР» методист управления по делам образования Светлана Гунькова. – Суть вот в чём: мамы карандашом или ручкой обводили свои ладошки на листках бумаги, а дети аккуратно их вырезали. После чего создавали композиции и украшали ими входные группы детских садов и классные уголки в школах. На каждой ладошке дети заканчивали предложение: «Моя мама самая…, и она лучше всех умеет…». В детском саду №27 в каждой группе подошли к этой акции очень креативно. Из материнских рук составлены целые композиции: лебеди, букет цветов, подсвечиваемая инсталляция, где-то добавлены фотографий мам со своими детьми. – Я была очень рада увидеть эти ладошки, – сказала сайту «КР» Евгения Патракова, мама воспитанницы этого детского сада. – У меня вот ребёнок уже умеет писать, и когда видишь, что он сам всё сделал собственными руками, а не воспитатели за него, то, конечно, это очень приятно. На фотографии Евгения Патракова с дочерью Дашей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить