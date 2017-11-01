В Кыштыме юные помощники ГИБДД вручали пешеходам подарки для их мам

Автор: КР от Сегодня, 17:29 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня в центральной части города прошла акция, посвящённая предстоящему Дню матери. Юные помощники кыштымского отдела ГИБДД вручали прохожим подарки для их мам – ангелов-хранителей. Более 30 этих поделок изготовили юные инспекторы дорожного движения из пятой школы.

– Также школьники просили их написать своим матерям сообщение с мобильного телефона с текстом: «Мама – ты мой ангел-хранитель! Люблю тебя!», – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Пешеходы с улыбкой принимали предложение.

Участники акции ещё и напоминали кыштымцам, что все они – участники дорожного движения, и когда отправляются куда-то, мама всегда тревожится. Поэтому соблюдение ПДД – залог её спокойствия.

Справка. В России День матери стал отмечаться сравнительно недавно – с 1998 года. Он празднуется в последнее воскресенье ноября, нынче – 26-го.