В Кыштыме в радиогородке могут ограничить проезд через дворы во время дорожной пробки в часы пик

Автор: КР от Сегодня, 16:03 Категория: Общество

По данным аналитического агентства «Автостат», каждый третий житель Челябинской области является автовладельцем.

Кыштым не обошла стороной всеобщая автомобилизация. Это раньше в нашем городе дорожные пробки были чем-то небывалым. А сейчас почти в каждой семье есть «железный конь», а то и не один. Поэтому утром и вечером, в час пик, на дорогах возникают заторы. Чтобы сэкономить время в пути, водители едут через дворы.

Такой способ объезда взяли на вооружение и работники радиозавода. Ежедневно более сотни машин направляются в сторону предприятия и обратно. Чтобы вовремя успеть на смену, многие водители предпочитают сокращать путь через дворы между домами на Челюскинцев № 60 и 62, на Ленина 59Б.

Это вызвало возмущение жильцов. Во дворе гуляют дети, а водители зачастую даже не сбавляют скорость.

– К нам поступило обращение жителей домов по этому поводу, – сообщил сайту «КР» начальник управления городского хозяйства Александр Махин. – На комиссии по безопасности движения будут рассмотрены варианты по ограничению скорости или движения на их дворовых территориях.

Ожидается, что такое решение примут в декабре.