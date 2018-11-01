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В Кыштыме в радиогородке могут ограничить проезд через дворы во время дорожной пробки в часы пик

Автор: КР от Сегодня, 16:03 Категория: Общество

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По данным аналитического агентства «Автостат», каждый третий житель Челябинской области является автовладельцем.

 

Кыштым не обошла стороной всеобщая автомобилизация. Это раньше в нашем городе дорожные пробки были чем-то небывалым. А сейчас почти в каждой семье есть «железный конь», а то и не один. Поэтому утром и вечером, в час пик, на дорогах возникают заторы. Чтобы сэкономить время в пути, водители едут через дворы.

 

Такой способ объезда взяли на вооружение и работники радиозавода. Ежедневно более сотни машин направляются в сторону предприятия и обратно. Чтобы вовремя успеть на смену, многие водители предпочитают сокращать путь через дворы между домами на Челюскинцев № 60 и 62, на Ленина 59Б.

 

 

 

 

Это вызвало возмущение жильцов. Во дворе гуляют дети, а водители зачастую даже не сбавляют скорость.

 

– К нам поступило обращение жителей домов по этому поводу, – сообщил сайту «КР» начальник управления городского хозяйства Александр Махин. – На комиссии по безопасности движения будут рассмотрены варианты по ограничению скорости или движения на их дворовых территориях.

 

Ожидается, что такое решение примут в декабре.

 

 

 


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