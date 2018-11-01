В Кыштыме в радиогородке могут ограничить проезд через дворы во время дорожной пробки в часы пик Автор: КР от Сегодня, 16:03 Категория: Общество 0 По данным аналитического агентства «Автостат», каждый третий житель Челябинской области является автовладельцем. Кыштым не обошла стороной всеобщая автомобилизация. Это раньше в нашем городе дорожные пробки были чем-то небывалым. А сейчас почти в каждой семье есть «железный конь», а то и не один. Поэтому утром и вечером, в час пик, на дорогах возникают заторы. Чтобы сэкономить время в пути, водители едут через дворы. Такой способ объезда взяли на вооружение и работники радиозавода. Ежедневно более сотни машин направляются в сторону предприятия и обратно. Чтобы вовремя успеть на смену, многие водители предпочитают сокращать путь через дворы между домами на Челюскинцев № 60 и 62, на Ленина 59Б. Это вызвало возмущение жильцов. Во дворе гуляют дети, а водители зачастую даже не сбавляют скорость. – К нам поступило обращение жителей домов по этому поводу, – сообщил сайту «КР» начальник управления городского хозяйства Александр Махин. – На комиссии по безопасности движения будут рассмотрены варианты по ограничению скорости или движения на их дворовых территориях. Ожидается, что такое решение примут в декабре. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить