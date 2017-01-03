Изменилось расписание маршрутного такси, курсирующего между Кыштымом и Озёрском

Автор: КР от Вчера, 11:33 Категория: Экономика и бизнес

Сразу после рождественских каникул – с 10 января – изменился график движения маршрутного такси, доставляющего пассажиров из Озёрска в Кыштым и обратно.

Если раньше 18-местные «Форды» сновали через каждые полчаса, то теперь интервал увеличился до часа. От озёрского автовокзала микроавтобусы отправляются без пяти минут каждого часа и следуют до железнодорожного вокзала в Кыштыме. В это же время они стартуют оттуда в сторону закрытого города.

Исключение сделано для самых ранних рейсов: добраться до Кыштыма в будни можно в 5:55, 6:25, 6:50, 7:25 и 7:55. Уехать в Озёрск в рабочие дни предлагается в 6:50, 7:20, 7:55 и 8:25 из центра нашего города. Кроме того, сохранены рейсы из Озёрска на 16:30 и 20:30, а обратно – на 12:25 из центра и 21:20 от вокзала.

Организаторы движения маршрутного такси связывают обновление расписания с изменением графика работы светофорных объектов на проспекте Карла Маркса в закрытом городе. Народная молва объясняет метаморфозы коммерческими интересами предпринимателей: мол, раньше маршрутки ходили полупустые, а теперь они набиты битком.

Автобусы озёрского муниципального предприятия «УАТ» курсируют между двумя населёнными пунктами по прежнему расписанию: через каждые два часа. По чётным часам до 18:00 они отправляются из Озёрска (утром ещё и в 7:00), по нечётным – из Кыштыма до 19:00 (утром ещё и в 8:00).