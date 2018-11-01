В Кыштыме Царь-колокол может появиться только благодаря пожертвованиям Автор: КР от Вчера, 15:25 Категория: Общество 0 Ровно три года назад под куполом храма Сошествия Святого Духа на апостолов были восстановлены точно такие же восемь колоколов, какие здесь были до 30-х годов прошлого века. Митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим совершил тогда Божественную литургию в храме и освятил колокола. Завершающим шагом в восстановлении прежнего звона в храме Сошествия Святого Духа на апостолов могла стать отливка девятого, так называемого «Царь-колокола», весом в две с половиной тонны. Но на него уже не оставалось денег. Было объявлено о сборе пожертвований. В 2015 году его стоимость оценивалась в два с половиной миллиона рублей. – Сумма большая, и понятно, что собрать её очень сложно, – сказал священнослужитель этого храма отец Константин. – К тому же, стоимость металла и услуг постоянно растёт. Недавно я узнавал, во сколько сейчас оценивается эта работа. Оказалось, что такой массивный колокол обойдётся уже более чем в три миллиона рублей. Но и ведь сам храм, после 70-летнего периода разрушений в советские годы, было непросто восстановить. Однако именно благодаря прихожанам в течение 18 лет велось возрождение православного прихода. Фото Виталия Федулова По словам отца Константина, сейчас в самой церкви осталось только вынести строительный мусор. А в другом помещении, где будет располагаться воскресная школа, ремонт активно продолжается. Появились электричество и отопление, поэтому с наступлением холодов проведению внутренних работ ничего не помешает, и уже к новому году можно надеяться на их завершение. Сбор пожертвований на изготовление главного колокола, звон которого будет слышен на многие километры, продолжается. Как и прежде, благотворительные взносы можно оставить в церковной лавке. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить