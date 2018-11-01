В Кыштыме Царь-колокол может появиться только благодаря пожертвованиям

Автор: КР от Вчера, 15:25 Категория: Общество

Ровно три года назад под куполом храма Сошествия Святого Духа на апостолов были восстановлены точно такие же восемь колоколов, какие здесь были до 30-х годов прошлого века.

Митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим совершил тогда Божественную литургию в храме и освятил колокола.

Завершающим шагом в восстановлении прежнего звона в храме Сошествия Святого Духа на апостолов могла стать отливка девятого, так называемого «Царь-колокола», весом в две с половиной тонны. Но на него уже не оставалось денег.

Было объявлено о сборе пожертвований. В 2015 году его стоимость оценивалась в два с половиной миллиона рублей.

– Сумма большая, и понятно, что собрать её очень сложно, – сказал священнослужитель этого храма отец Константин. – К тому же, стоимость металла и услуг постоянно растёт. Недавно я узнавал, во сколько сейчас оценивается эта работа. Оказалось, что такой массивный колокол обойдётся уже более чем в три миллиона рублей.

Но и ведь сам храм, после 70-летнего периода разрушений в советские годы, было непросто восстановить. Однако именно благодаря прихожанам в течение 18 лет велось возрождение православного прихода.

Фото Виталия Федулова

По словам отца Константина, сейчас в самой церкви осталось только вынести строительный мусор. А в другом помещении, где будет располагаться воскресная школа, ремонт активно продолжается. Появились электричество и отопление, поэтому с наступлением холодов проведению внутренних работ ничего не помешает, и уже к новому году можно надеяться на их завершение.

Сбор пожертвований на изготовление главного колокола, звон которого будет слышен на многие километры, продолжается. Как и прежде, благотворительные взносы можно оставить в церковной лавке.