В Кыштыме водителям напомнили об особом отношении к людям с белой тростью

Автор: КР от Вчера, 16:28 Категория: Общество

Вчера в Кыштыме прошла городская акция, приуроченная к международному Дню слепых. В ней приняли участие сотрудники ГИБДД, семь студентов кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа и десять членов местной организации Всероссийского общества слепых.

– Студенты завязали себе глаза лентами и, взяв белые трости, вместе со слабовидящими участниками акции прошли по трём пешеходным переходам на круговом движении в центре города, преодолев перед этим ступени, ведущие от универмага к дороге, – сообщила сайту «КР» ведущий специалист по работе с общественными организациями и молодёжью Дарья Швейкина.

В этом году акция прошла без нарушений. Но в прошлые годы были случаи, когда водителей нервировали пешеходы с белой тростью, и они объезжали их, не дожидаясь, когда те перейдут дорогу.

В кыштымском отделении Всероссийского общества слепых состоит около 40 человек.

Задача таких акций именно в том, чтобы напомнить участникам дорожного движения об особом положении инвалидов по зрению. Подойдя к краю проезжей части и подняв белую трость, они могут перейти дорогу в любом месте.

В Правилах дорожного движения есть пункт 14.5, согласно которому во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, автомобилист ОБЯЗАН пропустить слепых людей, подающих сигнал белой тростью.

Пешеходы тоже не должны оставаться в стороне от проблем незрячих. В рамках акции внимание было обращено на то, чтобы прохожие, увидев на оживлённой улице человека с тростью, предложили ему свою помощь.