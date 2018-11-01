В Кыштыме водителям напомнили об особом отношении к людям с белой тростью Автор: КР от Вчера, 16:28 Категория: Общество 0 Вчера в Кыштыме прошла городская акция, приуроченная к международному Дню слепых. В ней приняли участие сотрудники ГИБДД, семь студентов кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа и десять членов местной организации Всероссийского общества слепых. – Студенты завязали себе глаза лентами и, взяв белые трости, вместе со слабовидящими участниками акции прошли по трём пешеходным переходам на круговом движении в центре города, преодолев перед этим ступени, ведущие от универмага к дороге, – сообщила сайту «КР» ведущий специалист по работе с общественными организациями и молодёжью Дарья Швейкина. В этом году акция прошла без нарушений. Но в прошлые годы были случаи, когда водителей нервировали пешеходы с белой тростью, и они объезжали их, не дожидаясь, когда те перейдут дорогу. В кыштымском отделении Всероссийского общества слепых состоит около 40 человек. Задача таких акций именно в том, чтобы напомнить участникам дорожного движения об особом положении инвалидов по зрению. Подойдя к краю проезжей части и подняв белую трость, они могут перейти дорогу в любом месте. В Правилах дорожного движения есть пункт 14.5, согласно которому во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, автомобилист ОБЯЗАН пропустить слепых людей, подающих сигнал белой тростью. Пешеходы тоже не должны оставаться в стороне от проблем незрячих. В рамках акции внимание было обращено на то, чтобы прохожие, увидев на оживлённой улице человека с тростью, предложили ему свою помощь. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить