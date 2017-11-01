В Кыштыме студенты передвигались по улицам наощупь

Автор: КР от Сегодня, 17:07 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня в центральной части нашего города прошла акция в поддержку инвалидов по зрению «Тепло наших рук». Как сообщила сайту «КР» её организатор – инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, на оживлённом участке проезжей части прохожим демонстрировалось, как нужно помогать незрячим безопасно перейти дорогу.

Девять представителей кыштымского общества слепых, взявши под руки студентов и опираясь на белые трости, прошли по пешеходным переходам на улицах Ленина и Республики. Причём студенты пересекали дорогу в повязках на глазах.

Эта социальная акция стала традиционной. Её цель – показать жителям города проблемы интеграции людей с ослабленным зрением. Таковых в Кыштыме 39 человек.