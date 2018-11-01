В Челябинске состоится Южно-Уральский гражданский форум

Автор: КР от Сегодня, 15:05 Категория: Общество

В отеле «Редиссон Блу Челябинск» 13 и 14 ноября пройдет Южно-Уральский гражданский форум.

В мероприятии примут участие представители гражданского общества – общественные организации и эксперты в сфере деятельности социально ориентированных НКО. Организаторами форума выступают Правительство и Общественная палата Челябинской области.

– Южно-Уральский гражданский форум – это площадка коммуникаций, на которой представители гражданского общества смогут обсудить наиболее актуальные проблемы и совместно выработать предложения по их решению, – руководитель аппарата губернатора и правительства Челябинской области Евгений Голицын. – Благодаря открытому диалогу общественников и экспертов форум будет способствовать развитию некоммерческого сектора Челябинской области, а также содействовать участию некоммерческих организаций в реализации государственной социальной политики.

В рамках форума пройдут образовательные панели по различным тематическим направлениям: развитие добровольчества, общественный контроль, реализация национальных проектов, межсекторное взаимодействие, НКО и СМИ, социальное предпринимательство, развитие КТОСов, доступ СОНКО к бюджетным средствам.

К участию приглашаются общественные организации. Дополнительная информация и регистрация на сайте http://www.гражданскийфорум.рф. Для участников форума по будням с 9 до 18 часов работает горячая линия Ресурсного Центра поддержки и развития СО НКО – 8 (351) 777-90-50, 8 (982) 329-07-09.