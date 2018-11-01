В Челябинске состоится Южно-Уральский гражданский форум Автор: КР от Сегодня, 15:05 Категория: Общество 0 В отеле «Редиссон Блу Челябинск» 13 и 14 ноября пройдет Южно-Уральский гражданский форум. В мероприятии примут участие представители гражданского общества – общественные организации и эксперты в сфере деятельности социально ориентированных НКО. Организаторами форума выступают Правительство и Общественная палата Челябинской области. – Южно-Уральский гражданский форум – это площадка коммуникаций, на которой представители гражданского общества смогут обсудить наиболее актуальные проблемы и совместно выработать предложения по их решению, – руководитель аппарата губернатора и правительства Челябинской области Евгений Голицын. – Благодаря открытому диалогу общественников и экспертов форум будет способствовать развитию некоммерческого сектора Челябинской области, а также содействовать участию некоммерческих организаций в реализации государственной социальной политики. В рамках форума пройдут образовательные панели по различным тематическим направлениям: развитие добровольчества, общественный контроль, реализация национальных проектов, межсекторное взаимодействие, НКО и СМИ, социальное предпринимательство, развитие КТОСов, доступ СОНКО к бюджетным средствам. К участию приглашаются общественные организации. Дополнительная информация и регистрация на сайте http://www.гражданскийфорум.рф. Для участников форума по будням с 9 до 18 часов работает горячая линия Ресурсного Центра поддержки и развития СО НКО – 8 (351) 777-90-50, 8 (982) 329-07-09. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить