В Кыштыме и его посёлках строят домики для кошек

Автор: КР от Сегодня, 10:07 Категория: Общество

Жительница посёлка Увильды из подручных материалов смастерила тёплые домики для бездомных кошек. Информация об этом появилась вчера в сообществе ВКонтакте «Помощь бездомным животным. Кыштым». Жительница этого же посёлка Людмила Беспалова разместила на стене группы фотографии двух новеньких жилищ для хвостатых. К сожалению, узнать имя доброй увильдинки не удалось.

Как сказала сайту «КР» автор фото, кошкины домики появились на днях в куче негабаритного мусора, что рядом с площадкой для сбора ТБО. Та добросердечная женщина ежедневно подкармливает обездоленных подопечных. На одной из кошачьих будочек она даже прикрепила записку: «Домик для бездомной кошечки! Проявите милосердие: не ломайте и не выбрасывайте».

В комментариях к снимкам участники группы отметили, что подобные строения появились и в посёлке Тайгинка. Встречаются они и в Кыштыме.