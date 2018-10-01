Студенту из Кыштыма грозит до 20 лет тюремного срока

Автор: КР от Сегодня, 12:45 Категория: Происшествия

Вчера прокуратура города Кыштыма направила в Кыштымский городской суд уголовное дело, фигурантом которого стал студент местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа. В феврале ему исполнилось 18 лет.

Всё началось с того, что в мессенджере «Телеграмм» ему пришло сообщение с предложением поработать курьером. Оплату за доставку посылок обещали достойную – до 40 тысяч рублей за две недели. Молодой человек дал согласие.

Вскоре ему были высланы координаты места, где спрятана первая «посылка». В районе городского полигона твёрдых коммунальных отходов он обнаружил пакет, в котором находилось тридцать свёртков с неизвестным веществом. Их он должен был спрятать по разным местам в Кыштыме, сфотографировать и выслать «куратору» в качестве доказательства.

За каждую из «закладок» он должен был получить по 250 рублей. Однако его попытки заработать лёгкие деньги пресекли сотрудники полиции – они вышли на студента, выслеживая одного из тех, кому предназначались свёртки. Он уже осуждён за хранение наркотиков.

При задержании студента ЮУГК в его кармане были обнаружены два свёртка с наркотическим веществом общим весом 1,43 грамма – их он не успел спрятать в условленные места. Свою вину он сразу же признал. Сейчас он находится под домашним арестом.

– Обвиняемому вменяется 27 составов преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ – «Сбыт наркотических средств в значительном размере группой лиц по предварительному сговору», – сообщил сайту «КР» заместитель прокурора по городу Кыштыму Анатолий Кочетков. – Кроме того, он обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств, в крупном размере.

За сделанные закладки 18-летнему кыштымцу грозит от восьми до 15 лет лишения свободы, а за покушение на сбыт оставшихся двух свёртков – от десяти до 20 лет лишения свободы.

Личность «куратора», присылавшего задания курьеру, пока не установлена. В отношении него также возбуждено уголовное дело.