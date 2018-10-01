Студенту из Кыштыма грозит до 20 лет тюремного срока Автор: КР от Сегодня, 12:45 Категория: Происшествия 0 Вчера прокуратура города Кыштыма направила в Кыштымский городской суд уголовное дело, фигурантом которого стал студент местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа. В феврале ему исполнилось 18 лет. Всё началось с того, что в мессенджере «Телеграмм» ему пришло сообщение с предложением поработать курьером. Оплату за доставку посылок обещали достойную – до 40 тысяч рублей за две недели. Молодой человек дал согласие. Вскоре ему были высланы координаты места, где спрятана первая «посылка». В районе городского полигона твёрдых коммунальных отходов он обнаружил пакет, в котором находилось тридцать свёртков с неизвестным веществом. Их он должен был спрятать по разным местам в Кыштыме, сфотографировать и выслать «куратору» в качестве доказательства. За каждую из «закладок» он должен был получить по 250 рублей. Однако его попытки заработать лёгкие деньги пресекли сотрудники полиции – они вышли на студента, выслеживая одного из тех, кому предназначались свёртки. Он уже осуждён за хранение наркотиков. При задержании студента ЮУГК в его кармане были обнаружены два свёртка с наркотическим веществом общим весом 1,43 грамма – их он не успел спрятать в условленные места. Свою вину он сразу же признал. Сейчас он находится под домашним арестом. – Обвиняемому вменяется 27 составов преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ – «Сбыт наркотических средств в значительном размере группой лиц по предварительному сговору», – сообщил сайту «КР» заместитель прокурора по городу Кыштыму Анатолий Кочетков. – Кроме того, он обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств, в крупном размере. За сделанные закладки 18-летнему кыштымцу грозит от восьми до 15 лет лишения свободы, а за покушение на сбыт оставшихся двух свёртков – от десяти до 20 лет лишения свободы. Личность «куратора», присылавшего задания курьеру, пока не установлена. В отношении него также возбуждено уголовное дело. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить