В Кыштыме появятся общественные лесные инспекторы Автор: КР от Вчера, 17:04 Категория: Общество 0 К формированию штата общественной дружины приступило Главное управление лесами Челябинской области. Люди с активной жизненной позицией смогут принимать участие в охране окружающей среды – сообщать о нарушениях лесного законодательства или о незаконных действиях в лесничествах. – Общественные инспекторы будут оказывать содействие в охране лесов на безвозмездной основе, – сообщил руководитель Кыштымского лесничества Игорь Киселёв. – Каждому из них будет выдано удостоверение, право на которое нужно будет ежегодно подтверждать на специальной комиссии. Вступить в ряды инспекторов могут жители Кыштыма, достигшие совершеннолетия. Для этого необходимо отправить заявление на электронную почту all@e-chel.ru, указав фамилию, имя и отчество, адрес места жительства, сведения паспорта, номер телефона. Более подробную информацию о сотрудничестве предоставят в Кыштымском лесничестве по телефону: 4-68-82. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить