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В Кыштыме появятся общественные лесные инспекторы

Автор: КР от Вчера, 17:04 Категория: Общество

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К формированию штата общественной дружины приступило Главное управление лесами Челябинской области. Люди с активной жизненной позицией смогут принимать участие в охране окружающей среды – сообщать о нарушениях лесного законодательства или о незаконных действиях в лесничествах.

 

– Общественные инспекторы будут оказывать содействие в охране лесов на безвозмездной основе, – сообщил руководитель Кыштымского лесничества Игорь Киселёв. – Каждому из них будет выдано удостоверение, право на которое нужно будет ежегодно подтверждать на специальной комиссии.

 

Вступить в ряды инспекторов могут жители Кыштыма, достигшие совершеннолетия. Для этого необходимо отправить заявление на электронную почту  all@e-chel.ru, указав фамилию, имя и отчество, адрес места жительства, сведения паспорта, номер телефона.

 

Более подробную информацию о сотрудничестве предоставят в Кыштымском лесничестве по телефону: 4-68-82.

 


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