В Кыштыме простятся с футбольным тренером Игорем Прозоровым

Автор: КР от Вчера, 15:05 Категория: Общество

Игорь Вениаминович Прозоров родился 5 июня 1966 года в посёлке Бреды. В 1975 году вместе с родителями переехал в посёлок Увильды, входящий в административную территорию Кыштыма. В нашем городе закончил радиомеханический техникум по специальности «Технология машиностроения». Прошёл службу в рядах Советской Армии.

Работал токарем на Тайгинском горно-обогатительном комбинате. Затем был приглашён культорганизатором в санаторий МВД «Лесное озеро», находящийся в посёлке Увильды. Работал во второй и восьмой школе учителем физкультуры. Долгое время был тренером по футболу – сначала в детско-юношеской школе, а затем – в «Академии футбола».

– Спортом Игорь занимался всю жизнь, – сказал сайту «КР» его брат Олег Прозоров. – Самбо, дзюдо, гиревым. Мы с ним играли на первенстве города по волейболу. У него было очень много спортивных наград. А главной своей задачей он считал приобщение детей к спорту. Мог на свои деньги вывозить ребят на соревнования. Лучших своих учеников за достижения в спорте он награждал премиями из своего кармана.

По словам родных, в последние годы Игорь Вениаминович страдал высоким давлением, однако он пренебрегал лечением. Боялся, что если будет часто лежать в больнице, то ребята, занимающиеся у него футболом, останутся одни.

– Я говорила ему, что хватит заниматься чужими детьми, – сказала сайту «КР» его дочь Ольга Прозорова. – Но он всегда отвечал: «Не лишай меня последней радости в жизни».

Он был бескорыстным человеком во всём. И воспитал не одно поколение мальчишек, влюблённых, как и он, в футбол.

Игорь Прозоров ушёл из жизни вечером 12 октября. У него диагностировали инсульт. Прощание состоится в среду, 17 октября, с 11:30 до 12 часов в ритуальном зале морга на территории горбольницы. Оттуда будет организован автобусный рейс до посёлка Увильды, где возле его дома на улице Набережная, 1а также состоится церемония прощания. Захоронение пройдёт на кладбище посёлка Тайгинка в 13:45. А на 15 часов назначен поминальный обед в столовой кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа (бывший радиомеханический техникум).