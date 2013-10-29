В районе Нижнего Кыштыма наконец-то восстановили разрушенную Челябинской электросетевой компанией лестницу. Но сделали это халтурно. Автор: КР от Сегодня, 12:32 Категория: Общество 0 В газете «Кыштымский рабочий» от 31 августа была опубликована статья под заголовком «Разворотили и забыли». Речь шла о том, у дома 16 на улице Свободы в ходе ремонта ещё в прошлом году аварийного кабеля рабочие Челябинской электросетевой компании разрушили лестницу, по которой пешеходы поднимались с тротуара перед переходом проезжей части. Административная комиссия выписала предупреждение о восстановлении благоустройства. В случае невыполнения компании грозил штраф до 300 тысяч рублей. На прошлой неделе лестница на этом участке, спустя год с лишним, появилась. Как сказали сайту «КР» в отделе архитектуры и градостроительства администрации Кыштымского городского округа, восстановительные работы проведены силами Челябинской электросетевой компании. Однако качество их выполнения оставляет желать лучшего. В связи с этим отдел архитектуры и градостроительства примет комиссионное решение – подписывать акт выполненных работы или выписать предписание на устранение выявленных недостатков. Хотя дилеммы здесь быть не должно – нельзя поощрять халтурную работу. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Горожанин Сегодня, 17:48 Группа: Посетители Регистрация: 29.10.2013 Статус: 271 комментарий 0 публикаций нельзя поощрять халтурную работу.Золотые слова! Еще бы городские власти взяли их на вооружение. Сколько у нас на "нижнем" (да и вообще по городу) таких халтурных "лестниц"... Случаи нормально проведенных работ можно на пальцах пересчитать. Одной руки. Следует, правда, отметить, что уже второй сезон наблюдается некоторое внимание городских властей к дворовым и прочим "социальным" территориям. Но пока, после долго отсутствия, этого внимания явно не достаточно. Инфраструктура во многих местах требует уже не латания дыр, а капитального пересмотра, а люди давно устали от неустроенности! И в первую очередь нужны не мега-проекты вроде "народного дома", а банальные тротуары, лестницы, переходы, парковки. Нужно обязать владельцев после прокладки коммуникаций к своим объектам возвращать все в первозданном виде и следить за этим. И, конечно, продолжить работу по детским площадкам. 0