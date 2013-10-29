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В районе Нижнего Кыштыма наконец-то восстановили разрушенную Челябинской электросетевой компанией лестницу. Но сделали это халтурно.

Автор: КР от Сегодня, 12:32 Категория: Общество

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В газете «Кыштымский рабочий» от 31 августа была опубликована статья под заголовком «Разворотили и забыли». Речь шла о том, у дома 16 на улице Свободы в ходе ремонта ещё в прошлом году аварийного кабеля рабочие Челябинской электросетевой компании разрушили лестницу, по которой пешеходы поднимались с тротуара перед переходом проезжей части.

 

Административная комиссия выписала предупреждение о восстановлении благоустройства. В случае невыполнения компании грозил штраф до 300 тысяч рублей.

 

На прошлой неделе лестница на этом участке, спустя год с лишним,  появилась.

 

Как сказали сайту «КР» в отделе архитектуры и градостроительства администрации Кыштымского городского округа, восстановительные работы проведены силами Челябинской электросетевой компании.

 

Однако качество их выполнения оставляет желать лучшего. В связи с этим отдел архитектуры и градостроительства примет комиссионное решение – подписывать акт выполненных работы или выписать предписание на устранение выявленных недостатков.  Хотя дилеммы здесь быть не должно – нельзя поощрять халтурную работу.


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нельзя поощрять халтурную работу.
Золотые слова! Еще бы городские власти взяли их на вооружение. Сколько у нас на "нижнем" (да и вообще по городу) таких халтурных "лестниц"... Случаи нормально проведенных работ можно на пальцах пересчитать. Одной руки.
 
Следует, правда, отметить, что уже второй сезон наблюдается некоторое внимание городских властей к дворовым и прочим "социальным" территориям. Но пока, после долго отсутствия, этого внимания явно не достаточно. Инфраструктура во многих местах требует уже не латания дыр, а капитального пересмотра, а люди давно устали от неустроенности! И в первую очередь нужны не мега-проекты вроде "народного дома", а банальные тротуары, лестницы, переходы, парковки. Нужно обязать владельцев после прокладки коммуникаций к своим объектам возвращать все в первозданном виде и следить за этим. И, конечно, продолжить работу по детским площадкам.
 
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