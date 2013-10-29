В районе Нижнего Кыштыма наконец-то восстановили разрушенную Челябинской электросетевой компанией лестницу. Но сделали это халтурно.

Автор: КР от Сегодня, 12:32 Категория: Общество

В газете «Кыштымский рабочий» от 31 августа была опубликована статья под заголовком «Разворотили и забыли». Речь шла о том, у дома 16 на улице Свободы в ходе ремонта ещё в прошлом году аварийного кабеля рабочие Челябинской электросетевой компании разрушили лестницу, по которой пешеходы поднимались с тротуара перед переходом проезжей части.

Административная комиссия выписала предупреждение о восстановлении благоустройства. В случае невыполнения компании грозил штраф до 300 тысяч рублей.

На прошлой неделе лестница на этом участке, спустя год с лишним, появилась.

Как сказали сайту «КР» в отделе архитектуры и градостроительства администрации Кыштымского городского округа, восстановительные работы проведены силами Челябинской электросетевой компании.

Однако качество их выполнения оставляет желать лучшего. В связи с этим отдел архитектуры и градостроительства примет комиссионное решение – подписывать акт выполненных работы или выписать предписание на устранение выявленных недостатков. Хотя дилеммы здесь быть не должно – нельзя поощрять халтурную работу.