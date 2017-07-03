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В Кыштыме на мостах появятся вертикальные зебры

Автор: КР от Сегодня, 12:34 Категория: ЖКХ

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Сегодня бригада челябинской компании  ООО «Траст» приступила к окраске защитных барьеров, отделяющих пешеходную зону от проезжей части на двух мостах на улице Садовой. Это предприятие обладает комплексом оборудования и специализированной техникой для выполнения всех видов работ по организации дорожного движения, строительства и реконструкции дорог.

 

С утра работы начались на мосту, что ближе к центральной части города. Дорожники используют специальную краску. Сначала с помощью трафаретов они наносят на барьеры широкие белые полосы. Затем  промежутки между ними будут окрашены в чёрный цвет. Таким образом, на мостах появится вертикальная «зебра».

 

Эти работы компания «Траст» выполняет по договору с администрацией Кыштымского городского округа. Кроме того, она же займётся окраской бордюров на автобусных остановках.

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