В Кыштыме на мостах появятся вертикальные зебры

Автор: КР от Сегодня, 12:34 Категория: ЖКХ

Сегодня бригада челябинской компании ООО «Траст» приступила к окраске защитных барьеров, отделяющих пешеходную зону от проезжей части на двух мостах на улице Садовой. Это предприятие обладает комплексом оборудования и специализированной техникой для выполнения всех видов работ по организации дорожного движения, строительства и реконструкции дорог.

С утра работы начались на мосту, что ближе к центральной части города. Дорожники используют специальную краску. Сначала с помощью трафаретов они наносят на барьеры широкие белые полосы. Затем промежутки между ними будут окрашены в чёрный цвет. Таким образом, на мостах появится вертикальная «зебра».

Эти работы компания «Траст» выполняет по договору с администрацией Кыштымского городского округа. Кроме того, она же займётся окраской бордюров на автобусных остановках.