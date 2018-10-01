Спасатели из Кыштыма два дня искали пропавшего человека

Автор: КР от Сегодня, 09:52 Категория: Общество

Пропал 88-летний житель посёлка Мухаметово Абдрахман Абызгареев

Житель посёлка Мухаметово, что в 18 километрах от Карабаша, ушёл из дома рано утром в субботу, 6 октября. В свои 88 лет он, по словам родных, страдает потерей памяти.

– Как говорят его дети, он и до этого уходил из дома – мог выйти на дорогу и доехать на попутке до Карабаша, – сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков. – Сотового телефона при нём нет.

В выходные пропавшего человека искали родственники и местные полицейские, а в минувший понедельник им на подмогу прибыли профессиональные поисковики из Кыштыма. За два дня они проехали на квадроцикле 45 километров, осмотрев все лесные дороги вокруг посёлка Мухаметово.

Если поступит заявка, то кыштымские спасатели продолжат поиски и сегодня. Все, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения жителя посёлка Мухаметово, могут сообщить её по телефонам 02, 102, 8 (35153) 2-36-01 или 112.