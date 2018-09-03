Жительница Кыштыма добилась через суд моральной компенсации за падение в медицинском кабинете Автор: КР от Вчера, 13:05 Категория: Общество 0 Год назад мать троих детей, один из которых инвалид, Татьяна Хомутинина обратилась в медицинский кабинет «Эксперт», чтобы сделать УЗИ своему младшему годовалому сыну. После обследования она с ребёнком на руках вышла из кабинета в холл, где пол выложен плиткой из керамогранита. Как говорится в решении Кыштымского городского суда от 14 мая 2018 года, женщина поскользнулась и упала на спину, сильно ударилась головой и правой рукой о пол. Сын ударился головой сначала о её переносицу, а затем – о диван-кушетку. Хомутинина утверждает, что администратор медкабинета перед этим провела влажную уборку, но предупреждающих табличек не разместила. В свою очередь, та дала в суде показания, что пол был сухим. Это же подтвердили ещё два клиента «Эксперта». После падения, по словам пострадавшей, ей никто не пришёл на помощь. Она, чувствуя головокружение, тут же отправилась в приёмный покой горбольницы. При этом она не могла поднять правую руку. В больнице её сыну был поставлен диагноз «ушиб мягких тканей головы», ей такой же и вдобавок – «ушиб правого локтевого сустава». К вечеру Хомутининой стало хуже, и она вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали у неё расстройство вегетативной нервной системы. Из-за болей в руке жительница частного сектора не могла в полной мере заниматься домашним хозяйством. Ей пришлось купить посудомоечную машину и морозильный шкаф, чтобы урожай не пропал, а ещё – нанять няню для детей. В декабре, пролечившись и собрав все справки и чеки, Татьяна Хомутинина подала исковое заявление в Кыштымский городской суд. Она просила взыскать с медкабинета «Эксперт» 100 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда, причинённого её сыну, 50 тысяч – ей, 40846 рублей – за дополнительные расходы, плюс штраф за отказ выполнить в добровольном порядке её требования. Как пояснил служителям Фемиды директор «Эксперта» Юрий Ермолаев, истице было предложено либо десять бесплатных УЗИ для неё и её родственников, либо 10000 рублей, однако она отказалась. Ответчик посчитал, что падение истицы случилось из-за её неосторожности. В мае этого года Кыштымский городской суд обязал взыскать с медкабинета «Эксперт» 137 рублей за покупку Хомутининой бандажа на локтевой сустав, а также компенсацию морального вреда, причинённого ей и её сыну, на общую сумму 5000 рублей. Кроме того, с ответчика было решено взыскать пошлину в доход местного бюджета в сумме 1000 рублей. Не удовлетворившись этим решением, Татьяна Хомутинина обратилась с апелляционной жалобой в Челябинский областной суд. Там решение Кыштымкого городского суда дополнили взысканием с «Эксперта» штрафа в размере 2818 рублей за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Кроме того, ответчика обязали возместить траты истицы не только на бандаж, но и на троксевазин, магнелис В6 и глицин-био – всего 636 рублей. В общей сложности медицинский кабинет должен оплатить своей бывшей клиентке около 8500 тысяч рублей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить