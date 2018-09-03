Жительница Кыштыма добилась через суд моральной компенсации за падение в медицинском кабинете

Автор: КР от Вчера, 13:05 Категория: Общество

Год назад мать троих детей, один из которых инвалид, Татьяна Хомутинина обратилась в медицинский кабинет «Эксперт», чтобы сделать УЗИ своему младшему годовалому сыну. После обследования она с ребёнком на руках вышла из кабинета в холл, где пол выложен плиткой из керамогранита.

Как говорится в решении Кыштымского городского суда от 14 мая 2018 года, женщина поскользнулась и упала на спину, сильно ударилась головой и правой рукой о пол. Сын ударился головой сначала о её переносицу, а затем – о диван-кушетку.

Хомутинина утверждает, что администратор медкабинета перед этим провела влажную уборку, но предупреждающих табличек не разместила. В свою очередь, та дала в суде показания, что пол был сухим. Это же подтвердили ещё два клиента «Эксперта».

После падения, по словам пострадавшей, ей никто не пришёл на помощь. Она, чувствуя головокружение, тут же отправилась в приёмный покой горбольницы. При этом она не могла поднять правую руку. В больнице её сыну был поставлен диагноз «ушиб мягких тканей головы», ей такой же и вдобавок – «ушиб правого локтевого сустава».

К вечеру Хомутининой стало хуже, и она вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали у неё расстройство вегетативной нервной системы. Из-за болей в руке жительница частного сектора не могла в полной мере заниматься домашним хозяйством. Ей пришлось купить посудомоечную машину и морозильный шкаф, чтобы урожай не пропал, а ещё – нанять няню для детей.

В декабре, пролечившись и собрав все справки и чеки, Татьяна Хомутинина подала исковое заявление в Кыштымский городской суд. Она просила взыскать с медкабинета «Эксперт» 100 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда, причинённого её сыну, 50 тысяч – ей, 40846 рублей – за дополнительные расходы, плюс штраф за отказ выполнить в добровольном порядке её требования.

Как пояснил служителям Фемиды директор «Эксперта» Юрий Ермолаев, истице было предложено либо десять бесплатных УЗИ для неё и её родственников, либо 10000 рублей, однако она отказалась. Ответчик посчитал, что падение истицы случилось из-за её неосторожности.

В мае этого года Кыштымский городской суд обязал взыскать с медкабинета «Эксперт» 137 рублей за покупку Хомутининой бандажа на локтевой сустав, а также компенсацию морального вреда, причинённого ей и её сыну, на общую сумму 5000 рублей. Кроме того, с ответчика было решено взыскать пошлину в доход местного бюджета в сумме 1000 рублей.

Не удовлетворившись этим решением, Татьяна Хомутинина обратилась с апелляционной жалобой в Челябинский областной суд. Там решение Кыштымкого городского суда дополнили взысканием с «Эксперта» штрафа в размере 2818 рублей за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

Кроме того, ответчика обязали возместить траты истицы не только на бандаж, но и на троксевазин, магнелис В6 и глицин-био – всего 636 рублей. В общей сложности медицинский кабинет должен оплатить своей бывшей клиентке около 8500 тысяч рублей.