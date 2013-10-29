Специальная комиссия разработает единый эскиз благоустройства микрорайона Нижнего Кыштыма Автор: КР от Вчера, 10:28 Категория: Общество 0 Вчера вечером состоялось совещание рабочей группы по развитию микрорайона Нижнего Кыштыма. Возглавлять её будет глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. В комиссию также вошли депутаты местного Собрания, заместители главы по социальной и жилищно-коммунальной сфере Елена Саланчук и Александр Кочерещенко, начальник управления городского хозяйства Александр Махин, представители общественности. – Если в преддверии выборов президента РФ совместно с жителями мы разработали план развития по благоустройству Верхнего Кыштыма, то с Нижним толком определиться не смогли, хотя варианты благоустройства были, – сказала во вступительном слове Людмила Шеболаева. – Сейчас нам предстоит создать единый план развития общественных территорий этого микрорайона. В ходе продолжительного обсуждения высказались практически все участники рабочей группы. Принято решение каждому изложить в письменном виде свои предложения по благоустройству Нижнего Кыштыма. В администрации округа их систематизируют и передадут Геннадию Перовскому, бывшему главному архитектору города и куратору всего проекта. Геннадий Дмитриевич на следующей встрече рабочей группы представит лучшие из них. На сегодня приоритетными зонами благоустройства микрорайона Нижнего считают три общественных пространства – набережную напротив ДК металлургов, пустырь за зданием торгового комплекса «Квартал» и создание парковой зоны на пустыре за пожарной частью №38. Однако всё ещё может поменяться. – Необходимо рассматривать не только общественные места, но и уделить внимание внутридворовым территориям, которые за последние годы сильно износились и требуют благоустройства, – сказал Геннадий Перовский. – К тому же надо рассмотреть создание комплексного эскиза будущего благоустройства микрорайона, при этом учесть изменения в транспортной и пешеходной сети. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Горожанин Вчера, 13:30 Группа: Посетители Регистрация: 29.10.2013 Статус: 263 комментария 0 публикаций учесть изменения в транспортной и пешеходной сетиОчень нужно учесть. И парковки во дворах перепланировать, и пешеходные переходы в удобных для людей местах организовать, ступени между ТЦ "Квартал" и автостоянкой отремонтировать, и, конечно парково - прогулочную зону. Пространство около ДК "Металлург" так же нуждается в реанимации, особенно после сноса кафе "Ермак". +1