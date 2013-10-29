Специальная комиссия разработает единый эскиз благоустройства микрорайона Нижнего Кыштыма

Автор: КР от Вчера, 10:28 Категория: Общество

Вчера вечером состоялось совещание рабочей группы по развитию микрорайона Нижнего Кыштыма. Возглавлять её будет глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

В комиссию также вошли депутаты местного Собрания, заместители главы по социальной и жилищно-коммунальной сфере Елена Саланчук и Александр Кочерещенко, начальник управления городского хозяйства Александр Махин, представители общественности.

– Если в преддверии выборов президента РФ совместно с жителями мы разработали план развития по благоустройству Верхнего Кыштыма, то с Нижним толком определиться не смогли, хотя варианты благоустройства были, – сказала во вступительном слове Людмила Шеболаева. – Сейчас нам предстоит создать единый план развития общественных территорий этого микрорайона.

В ходе продолжительного обсуждения высказались практически все участники рабочей группы. Принято решение каждому изложить в письменном виде свои предложения по благоустройству Нижнего Кыштыма. В администрации округа их систематизируют и передадут Геннадию Перовскому, бывшему главному архитектору города и куратору всего проекта. Геннадий Дмитриевич на следующей встрече рабочей группы представит лучшие из них.

На сегодня приоритетными зонами благоустройства микрорайона Нижнего считают три общественных пространства – набережную напротив ДК металлургов, пустырь за зданием торгового комплекса «Квартал» и создание парковой зоны на пустыре за пожарной частью №38. Однако всё ещё может поменяться.

– Необходимо рассматривать не только общественные места, но и уделить внимание внутридворовым территориям, которые за последние годы сильно износились и требуют благоустройства, – сказал Геннадий Перовский. – К тому же надо рассмотреть создание комплексного эскиза будущего благоустройства микрорайона, при этом учесть изменения в транспортной и пешеходной сети.