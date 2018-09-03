В Кыштыме найдены предметы эпохи неолита Автор: КР от Вчера, 17:08 Категория: Общество 0 Житель Кыштыма Александр Иванович Васильев собирает предметы, которым тысячи лет. Все они найдены в течение 43 лет на садовом участке на острове Бычный. Среди раскопок – каменные орудия, кремниевые наконечники и осколки глиняной посуды с нанесённым вручную орнаментом. Садовод неоднократно показывал их археологам. Некоторые из них считают, что они из эпохи неолита. – Садовод передал в кыштымский историко-революционный музей камень с насечками и два фрагмента глиняной посуды, – сообщил сайту «КР» научный сотрудник Игорь Красильников. – Гораздо больше предметов древности пока хранится у него дома. Часть артефактов недавно забрали историки – специалисты по каменному веку из Челябинска. Они попытаются определить, когда и какие народы первыми устроили стойбище на острове Бычном. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить