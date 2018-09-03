В Кыштыме найдены предметы эпохи неолита

Автор: КР от Вчера, 17:08 Категория: Общество

Житель Кыштыма Александр Иванович Васильев собирает предметы, которым тысячи лет. Все они найдены в течение 43 лет на садовом участке на острове Бычный. Среди раскопок – каменные орудия, кремниевые наконечники и осколки глиняной посуды с нанесённым вручную орнаментом. Садовод неоднократно показывал их археологам. Некоторые из них считают, что они из эпохи неолита.

– Садовод передал в кыштымский историко-революционный музей камень с насечками и два фрагмента глиняной посуды, – сообщил сайту «КР» научный сотрудник Игорь Красильников. – Гораздо больше предметов древности пока хранится у него дома.

Часть артефактов недавно забрали историки – специалисты по каменному веку из Челябинска. Они попытаются определить, когда и какие народы первыми устроили стойбище на острове Бычном.