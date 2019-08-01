Было суждено вернуться

Автор: КР от Вчера, 16:07 Категория: Социальные проекты

Дмитрий Зайцев в детстве мечтал стать актёром или режиссёром, но сейчас даже представить не может себя без медицины. Дмитрия я знаю давно. Мы учились в первой школе до седьмого класса. По­том он переехал с мамой в Верхний Уфа­лей. Я и предположить не могла, что он подастся в сферу здравоохранения.

Смерть других – как личная трагедия

В старших классах он твёрдо решил по­ступать в Челябинскую государственную академию культуры и искусств. Но об­стоятельства внесли свои коррективы. Дмитрий отказался ехать в областной центр учиться, так как почувствовал груз ответственности: нужно было помогать маме и бабушке, поэтому учеба отошла на второй план.

Деваться было некуда, и вчерашний выпускник школы подал документы на специальность «Государственное и муниципальное управление». Но по­сле вполне успешной сдачи первой же сессии забрал документы. Штудировать высшую математику ему, больше склон­ному к гуманитарным наукам, больше не хотелось.

Ничего другого не оставалось, как искать работу. Его мама трудилась в сфере медицины, она и предложила сыну устроиться санитаром в бригаду скорой помощи. Как признаётся сегодня Дмитрий, ему было интересно работать даже в таком качестве, даже несмотря на маленькую зарплату и тяжёлую на­грузку.

– За три года, что я там работал, так и не смог смириться со смертью, каж­дый раз воспринимая её как личную трагедию. Первый раз я столкнулся с ней на вызове, когда остановилось сердце у мужчины преклонного возрас­та. Сердечно-лёгочная реанимация не помогла. Жалко было смотреть на его супругу. Очень тяжело переживал ги­бель ребёнка в дорожно-транспортном происшествии. Он находился на коленях у матери. Родители получили травмы, а малыш скончался до приезда нашей бригады скорой помощи.

На лекции ходил со сломанной рукой

Коллектив скорой помощи в Уфалее был молодёжным. Были и те, кто по­ступал учиться, а потом возвращал­ся сюда уже в качестве специалиста. Дмитрий тоже понимал, что всю жизнь санитаром работать не будет. Так он и вернулся в Кыштым. Дмитрий сразу поступил в Кыштымский филиал Ми­асского медицинского колледжа. Его накануне переименовали. Тогда, кстати, отменили вступительные экзамены, по­этому школьники поступали по конкурсу аттестатов. На тот момент Зайцеву уже исполнился 21 год, но это давало ему огромное преимущество в сравнении со вчерашними школьниками – медицину он успел познать изнутри.

Молодому человеку нравилось учиться. А сессии на последних курсах он вообще сдавал автоматом. Но больше всего тяготел к навыкам оказания неот­ложной помощи. Преподаватель Виктор Николаевич Классен очень много внима­ния уделял как раз практике, и Дмитрий ему за это благодарен.

К слову сказать, с бывшим одноклас- сником спустя годы я встретилась имен­но в медицинском колледже, куда я по­сле вуза пришла в качестве преподава­теля истории. Дмитрий тогда учился на последнем курсе. Признаюсь, я трижды пыталась отказаться от этой группы, но безуспешно. А Дима, надо отдать ему должное, даже со сломанной рукой хо­дил на все мои лекции и практические занятия.

Уже готовя этот материал, я узнала от заведующей производственной практи­кой Марины Шестаковой, что Дмитрий всегда выступал с докладами на науч­но-исследовательских конференциях и занимал призовые места. Творческие способности не скроешь, поэтому веду­щим при посвящении в студенты и в Дни открытых дверей просили стать именно его. Он мог в короткий срок мобилизо­ваться и выучить весь сценарий.

В 2017 году Дмитрий вместе с одно­группницей Марией Гальт принял уча­стие в городском конкурсе «Лучший студенческий дуэт», два года выходил на сцену в составе команды КВН «Маг­незия».

На студенческую стипендию не раз­живёшься, поэтому Дмитрий, будучи студентом, работал в сети ресторанов доставки еды на дом. Он и сейчас успеш­но совмещает две работы.

Самая заветная мечта

Его первый день в отделении скорой помощи кыштымской горбольницы вы­дался на удивление очень спокойным. Чего не скажешь о многих последующих.

– Однажды мы возвращались из Че­лябинска после транспортировки па­циента и стали свидетелями ДТП на участке автодороги Долгодеревенское – Кыштым. В нём погибли два человека, ещё двое получили телесные повреж­дения. Получилось, что мы оказались на месте автоаварии раньше, чем местные скорые, поэтому сразу начали оказывать помощь пострадавшим, ещё до их при­езда, – рассказывает Дмитрий Игоревич.

Свой досуг Дмитрий любит прово­дить на природе, в основном на берегу озера, обязательно поставив палатку и разведя костёр. И, конечно же, после этого – песни под гитару до утра. Иде­альным местом для этого он считает Аракульские Шиханы. Молодой человек предпочитает активный отдых. Очень хочет прыгнуть с парашютом и мечтает приобрести мотоцикл и защиту для гонок в классе эндуро. Но в соревнова­ниях не рискнул бы принять участие. Признаётся, что он азартный человек и в погоне за лидерством обязательно при­дёт к цели, даже если получит серьёзную травму.

Есть у Дмитрия Зайцева ещё одна, по­жалуй, самая заветная мечта – работать в медицине катастроф. Как знать, воз­можно, она и сбудется в неотдалённом времени.