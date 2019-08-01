Было суждено вернуться Автор: КР от Вчера, 16:07 Категория: Социальные проекты 0 Дмитрий Зайцев в детстве мечтал стать актёром или режиссёром, но сейчас даже представить не может себя без медицины. Дмитрия я знаю давно. Мы учились в первой школе до седьмого класса. Потом он переехал с мамой в Верхний Уфалей. Я и предположить не могла, что он подастся в сферу здравоохранения. Смерть других – как личная трагедия В старших классах он твёрдо решил поступать в Челябинскую государственную академию культуры и искусств. Но обстоятельства внесли свои коррективы. Дмитрий отказался ехать в областной центр учиться, так как почувствовал груз ответственности: нужно было помогать маме и бабушке, поэтому учеба отошла на второй план. Деваться было некуда, и вчерашний выпускник школы подал документы на специальность «Государственное и муниципальное управление». Но после вполне успешной сдачи первой же сессии забрал документы. Штудировать высшую математику ему, больше склонному к гуманитарным наукам, больше не хотелось. Ничего другого не оставалось, как искать работу. Его мама трудилась в сфере медицины, она и предложила сыну устроиться санитаром в бригаду скорой помощи. Как признаётся сегодня Дмитрий, ему было интересно работать даже в таком качестве, даже несмотря на маленькую зарплату и тяжёлую нагрузку. – За три года, что я там работал, так и не смог смириться со смертью, каждый раз воспринимая её как личную трагедию. Первый раз я столкнулся с ней на вызове, когда остановилось сердце у мужчины преклонного возраста. Сердечно-лёгочная реанимация не помогла. Жалко было смотреть на его супругу. Очень тяжело переживал гибель ребёнка в дорожно-транспортном происшествии. Он находился на коленях у матери. Родители получили травмы, а малыш скончался до приезда нашей бригады скорой помощи. На лекции ходил со сломанной рукой Коллектив скорой помощи в Уфалее был молодёжным. Были и те, кто поступал учиться, а потом возвращался сюда уже в качестве специалиста. Дмитрий тоже понимал, что всю жизнь санитаром работать не будет. Так он и вернулся в Кыштым. Дмитрий сразу поступил в Кыштымский филиал Миасского медицинского колледжа. Его накануне переименовали. Тогда, кстати, отменили вступительные экзамены, поэтому школьники поступали по конкурсу аттестатов. На тот момент Зайцеву уже исполнился 21 год, но это давало ему огромное преимущество в сравнении со вчерашними школьниками – медицину он успел познать изнутри. Молодому человеку нравилось учиться. А сессии на последних курсах он вообще сдавал автоматом. Но больше всего тяготел к навыкам оказания неотложной помощи. Преподаватель Виктор Николаевич Классен очень много внимания уделял как раз практике, и Дмитрий ему за это благодарен. К слову сказать, с бывшим одноклас- сником спустя годы я встретилась именно в медицинском колледже, куда я после вуза пришла в качестве преподавателя истории. Дмитрий тогда учился на последнем курсе. Признаюсь, я трижды пыталась отказаться от этой группы, но безуспешно. А Дима, надо отдать ему должное, даже со сломанной рукой ходил на все мои лекции и практические занятия. Уже готовя этот материал, я узнала от заведующей производственной практикой Марины Шестаковой, что Дмитрий всегда выступал с докладами на научно-исследовательских конференциях и занимал призовые места. Творческие способности не скроешь, поэтому ведущим при посвящении в студенты и в Дни открытых дверей просили стать именно его. Он мог в короткий срок мобилизоваться и выучить весь сценарий. В 2017 году Дмитрий вместе с одногруппницей Марией Гальт принял участие в городском конкурсе «Лучший студенческий дуэт», два года выходил на сцену в составе команды КВН «Магнезия». На студенческую стипендию не разживёшься, поэтому Дмитрий, будучи студентом, работал в сети ресторанов доставки еды на дом. Он и сейчас успешно совмещает две работы. Самая заветная мечта Его первый день в отделении скорой помощи кыштымской горбольницы выдался на удивление очень спокойным. Чего не скажешь о многих последующих. – Однажды мы возвращались из Челябинска после транспортировки пациента и стали свидетелями ДТП на участке автодороги Долгодеревенское – Кыштым. В нём погибли два человека, ещё двое получили телесные повреждения. Получилось, что мы оказались на месте автоаварии раньше, чем местные скорые, поэтому сразу начали оказывать помощь пострадавшим, ещё до их приезда, – рассказывает Дмитрий Игоревич. Свой досуг Дмитрий любит проводить на природе, в основном на берегу озера, обязательно поставив палатку и разведя костёр. И, конечно же, после этого – песни под гитару до утра. Идеальным местом для этого он считает Аракульские Шиханы. Молодой человек предпочитает активный отдых. Очень хочет прыгнуть с парашютом и мечтает приобрести мотоцикл и защиту для гонок в классе эндуро. Но в соревнованиях не рискнул бы принять участие. Признаётся, что он азартный человек и в погоне за лидерством обязательно придёт к цели, даже если получит серьёзную травму. Есть у Дмитрия Зайцева ещё одна, пожалуй, самая заветная мечта – работать в медицине катастроф. Как знать, возможно, она и сбудется в неотдалённом времени. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить