» » Режиссёр родом из Кыштыма возглавил областное представительство Союза кинематографистов России

Режиссёр родом из Кыштыма возглавил областное представительство Союза кинематографистов России

Автор: КР от Сегодня, 17:41 Категория: Культура

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

 

Наш земляк Николай Тележников возглавил региональное представительство Союза кинематографистов России, которое официально было создано в Челябинской области в конце прошлого года. Несколько дней назад из Москвы пришли документы, подтверждающие назначение Тележникова.

 

Поздравительную телеграмму в адрес Николая Валерьевича направил председатель Союза кинематографистов России, известный актёр и режиссёр Никита Михалков. 

 

– Сообщество челябинских кинематографистов «ЧелКиноАрт» было создано три года назад. Его главной целью стало общение молодых режиссёров друг с другом, – сказал сайту "КР" Николай Тележников. – В прошлом году была отправлена заявка на вступление в Союз кинематографистов России. А уже в апреле Челябинск превратится в столицу кино. Здесь пройдёт международный фестиваль короткометражных фильмов. Съедутся кинематографисты со всей России.

 

Добавим, что Николай Тележников – выпускник кыштымской школы № 13, закончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства по направлению «Режиссура телевидения».

 

Сейчас он является директором телекомпании «Стелла», кроме того, – заведующий кафедрой режиссуры кино и телевидения Челябинского государственного института культуры.

 

 


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter