Режиссёр родом из Кыштыма возглавил областное представительство Союза кинематографистов России Автор: КР от Сегодня, 17:41 Категория: Культура 0 Наш земляк Николай Тележников возглавил региональное представительство Союза кинематографистов России, которое официально было создано в Челябинской области в конце прошлого года. Несколько дней назад из Москвы пришли документы, подтверждающие назначение Тележникова. Поздравительную телеграмму в адрес Николая Валерьевича направил председатель Союза кинематографистов России, известный актёр и режиссёр Никита Михалков. – Сообщество челябинских кинематографистов «ЧелКиноАрт» было создано три года назад. Его главной целью стало общение молодых режиссёров друг с другом, – сказал сайту "КР" Николай Тележников. – В прошлом году была отправлена заявка на вступление в Союз кинематографистов России. А уже в апреле Челябинск превратится в столицу кино. Здесь пройдёт международный фестиваль короткометражных фильмов. Съедутся кинематографисты со всей России. Добавим, что Николай Тележников – выпускник кыштымской школы № 13, закончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства по направлению «Режиссура телевидения». Сейчас он является директором телекомпании «Стелла», кроме того, – заведующий кафедрой режиссуры кино и телевидения Челябинского государственного института культуры. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить