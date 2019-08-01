А Синяя птица ждала в Кыштыме

Автор: КР от Вчера, 15:45 Категория: Социальные проекты

В юности часто кажется, что где-то далеко-далеко есть фантастически красивые города, где живут исключительно счастливые люди. И небо там всегда голубое, и солн­це ярче, и звёзды крупнее. И хочется обязательно сорвать хотя бы одну из них. И если непременно попасть в это заветное место, дальше всё случит­ся, как в сказке. Принц на белом коне, алые паруса…

Сборы были недолги

Не чужды такие романтические мысли были и героине моего рассказа – Диане Сериковой. Окончив технологический колледж ЮУрГУ, а затем курсы вожатых при этом же вузе в Челябинске, получив профессию фотографа и квалификацию вожатого-воспитателя, она уж точно не собиралась оставаться в суровом про­мышленном городе. Тем более что у неё была возможность выбора – работа в детских лагерях Челябинской области или в так называемых «морских».

Увидев в списке вакансий город с уди­вительным названием Геленджик, она ни на секунду не усомнилась в правиль­ности своего решения. Это было ещё и отличной возможностью увидеть море – осуществить свою, ещё не успевшую сбыться мечту. Сборы были недолгими, и в составе челябинской группы из десяти молодых людей Диана отправилась на поиски Синей птицы. Жизнь в лагере закружилась пёстрым калейдоскопом событий: сборы, концерты, занятия, бы­стро меняющиеся группы. Ни одной минуты новоиспечённые воспитатели и вожатые не сидели сложа руки. Диана понимала, что именно такой работы ей и хочется. Но жёсткий график стремитель­но умножал на ноль имеющийся в запас­никах энтузиазм. Времени и сил для соб­ственного досуга не хватало катастро­фически. Существовать в таком ритме и дальше было очень непросто. После трёх смен в лагере, пусть и окутанных лёгким флёром романтики, хотелось забиться в угол – выспаться и наконец-то увидеть своё, родное. Урал звал обратно…

Сбылась примета – и вот он, город мечты

Вернувшись в Челябинск, девушка сно­ва стала искать работу. Но всё как-то не складывалось. И, как часто быва­ет, сработал случай. Диана узнала о лагере «Зеркальный», что под Санкт- Петербургом. Величественный город – шедевр мировой культуры – это ли не достойное продолжение карьеры фото­графа и педагога! На дворе стоял ноябрь, и примета «Где новый год встретишь, там его и проведёшь», дала мощный толчок к новым исканиям. Вакансия нашлась, документы приняты.

Остались позади уговоры родных и друзей не покидать родной город. И вот уже лёгкая на подъём девушка спускается на платформу Ладожского вокзала. Примета сбылась. Двенадцать месяцев работы в лагере «Зеркальный» пролетели в суете и заботах о детворе, и вновь совершенно не оставалось вре­мени для себя.

Следующий год Диана работала в фо­тостудии, получив возможность снимать царственное великолепие архитектуры, мостов, Линий… Ещё когда училась в детской школе искусств родного Кыш­тыма, она была страстно влюблена в этот город. И, приезжая сюда на различные конкурсы, никак не могла себе пред­ставить, что в нём живут обыкновенные люди, такие же, как она, как все другие.

Всё решил звонок домой

Затем были ещё несколько смен в Гелен­джике. И новое возвращение в Северную столицу. Но на сей раз найти и снять жильё оказалось проблематично. Всё ре­шил звонок домой. Теперь уже питерские друзья отговаривали Диану не уезжать из города мечты. Но она так решила. И вот с совершенно лёгким сердцем и сознанием того, что она, по крайней мере, исполь­зовала все шансы, Диана вернулась в Кыштым, показавшийся ей даже после Северной Пальмиры невероятно уютным и родным. Хотя оставаться здесь надолго совсем не входило в её планы.

По настоянию мамы вскоре Диана поступила учиться в Челябинский пе­дагогический университет на факультет «Декоративно-прикладное искусство и дизайн». Заглянув как-то раз в «Стран­ник», где провела практически всё дет­ство, занимаясь скаутингом и туризмом, она рассказала историю собственных странствий своему наставнику – Лю­бови Бахаревой. А буквально через не­сколько дней получила предложение о работе. Решив потрудиться на ниве до­полнительного образования, пока жизнь не войдёт в стабильное русло, Диана принялась за дело: кружки по фотогра­фии и дизайну оказались востребованы кыштымской детворой. И девушку увлёк новый круговорот.

– Затянуло! – шутит Диана, – четвёр­тый год уже пошёл!

Известно, дома и стены помогают. Спустя два месяца работы в «Странни­ке» Диана встретила в Кыштыме свое­го принца. Алексей Сериков, работник КМЭЗ, увлекается сельским хозяйством и печёт замечательные торты, балуя ими родных и приятелей. Молодая семья обу- страивает быт и часто проводит время на природе в компании друзей.

Просто нарисует морской пейзаж

Диана поняла, что, оказывается, она многое умеет: с удовольствием осваива­ет шитьё, мастерит великолепные броши из бисера.

– Нет в мире таких вещей, которым человек не мог бы научиться, – говорит Диана. – Главное, нужно понять, чего хо­чешь, найти информацию о том, что тебя интересует. Вникнуть. Разобраться… Человек может всё. В творчестве меня привлекают разные стороны: иногда хочется поскорее получить понравив­шееся изделие, и тогда я могу не спать, не есть, работая на результат. А иногда важен сам процесс создания чего-то. А вот относительно работы с детьми мне нужно, чтобы они научились делать что- то самостоятельно. Это очень важно. И на самом деле, круто!

Обладая хорошим вкусом, отличным чувством юмора, общительная и поры­вистая Диана Винировна снискала лю­бовь и уважение не только среди детей, но и своих коллег. Она легко находит но­вых друзей. Несмотря на молодость и не­которую склонность к здоровому аван­тюризму, Диана – целеустремлённый и вдумчивый человек, который готов помочь и словом, и делом. Она как ого­нёк, собирающий возле себя и детей, и взрослых. И считает, что в человеческих отношениях главное – это искренность.

– Фальшь и притворство я чувствую сразу. Такие люди мне очень несим­патичны. В конце концов, жизнь одна, зачем тратить её на общение с непри­ятным человеком, на то, что не вызы­вает у тебя доверия и положительных эмоций?

…Говорят, что есть где-то далеко-да­леко фантастически красивые города и исключительно счастливые люди. Воз­можно, и есть. Но всё же небо синЕе и воздух прозрачнее там, где живут те, кому ты нужен и кто тобой дорожит. Как знать, может быть, когда-нибудь свет геленджикского маяка вновь блеснёт на горизонте и позовёт Диану Серикову навстречу приключениям. Захочется глотка адреналина и смены декораций… Но мне кажется, что тогда Диана просто возьмёт кисти и краски и нарисует мор­ской пейзаж. А потом в весёлом кругу друзей разрежут новый, только что при­готовленный Лёшкой торт...