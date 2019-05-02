Командировка металлурга в туманный Альбион

Автор: КР от Вчера, 16:04 Категория: Социальные проекты

Выпускник кыштымской шко­лы № 1 Василий Сорокин в си­лу юношеского романтизма не собирался связывать свою дальнейшую судьбу с родным городом. Как и многие ровес­ники, он мечтал покорить если не весь мир, то уж ближайшие мегаполисы точно.

Слишком много

оказалось суеты

В Южно-Уральском государ­ственном университете Васи­лий получил специальность инженера-технолога художе­ственной обработки материа­лов. Несколько лет работал в Челябинске и в Екатеринбурге. Однако жизнь в городах-милли­онниках оказалась не такой уж заманчивой, как это поначалу казалось молодому человеку. Слишком уж всё суетливо, мно­гие часы тратятся на преодоле­ние расстояний, и потому вре­мя впустую утекает, как песок сквозь пальцы. Осознав всё это, Василий принял бесповоротное решение вернуться на малую родину.

– Когда я вновь обосновался здесь, вдруг понял, что Кыш­тым – это моё всё, – с улыбкой объясняет герой моей публи­кации. – В «тихом зимовье» и спокойно, и совсем нескучно. Опять же озёра буквально в ша­говой доступности.

Озёра – это, конечно, здоро­во, но, как говорится, потехе – час, а делу – время. Оказалось, что найти применение своим знаниям в маленьком городке не так-то просто. Отец Василия Александр Сорокин работает в ООО «Ремсервис», обслуживаю­щем Кыштымский медеэлектро­литный завод. Он и посоветовал сыну пойти на постоянно разви­вающееся предприятие. Васи­лий прислушался к совету отца и в 2010 году устроился в отде­ление очистки промышленных стоков цеха электролиза меди. Через год-другой юноша уже замещал или, как говорят на заводе, «разрабатывал» брига­дира. А потом появилась вакан­сия в купоросном отделении. Смышлёному и старательному парню предложили попробо­вать себя в роли аппаратчика- гидрометаллурга. Новую про­фессию, как и предыдущую, он осваивал без отрыва от произ­водства.

– Сначала у меня был третий разряд. Но останавливаться на этом не хотелось, я стремился расти. Сейчас получил пятый, самый высокий для этой про­фессии разряд. Кроме того, я отучился и теперь, когда тре­буется, исполняю обязанности мастера, – рассказывает моло­дой металлург. – Безусловно, в каждом деле есть свои слож­ности, но стоит вникнуть, разо­браться – и становится проще, понятней.

Да, Василий работает совсем не по той специальности, кото­рую приобрёл в вузе. Но, судя по всему, не жалеет об этом. Ему нравится изучать новое, интересно постигать все нюан­сы технологических процессов очистки промышленных стоков и «варки» купороса. Наконец, его вдохновляют отличный кол­лектив, вовлечённость в общее дело и ответственность каждого за конечный результат.

Судьба ждала… на стадионе

Когда Василий стал, по его соб­ственному выражению, «масте­рить», то есть замещать мастера на время отпуска или болезни, ему пришлось вплотную об­щаться с руководством цеха электролиза меди. Его возглав­ляет Павел Плаксин, который к тому же является депутатом Собрания Кыштымского город­ского округа. Павел Борисович разглядел в молодом перспек­тивном специалисте ещё и общественную жилку. По его рекомендации Сорокин был де­легирован в состав Обществен­ной молодёжной палаты, где отвечал за спортивное направ­ление. Правда, продержался он там недолго. Говорит, что был самым старшим среди школьни­ков и студентов, а их неуёмная приверженность к флешмобам, то есть массовым зрелищным акциям, была ему непонятна.

– Я не чураюсь обществен­ной работы, но мне хочется кон­кретных дел, чтобы с пользой, с отдачей, а не просто пошуметь да покрасоваться, – рассуждает Василий. – Со своей стороны я попытался организовать сдачу нормативов ГТО и сам отпра­вился на стадион.

Тогда он и не подозревал, что движется навстречу судьбе. Со спортивным судьёй, девушкой по имени Светлана, он не раз пересекался, когда учился в Че­лябинске, но дальше приятель­ского общения накоротке дело не заходило. В физкультурно- оздоровительном комплексе Светлана оказалась неслучай­но: она работала инструктором в управлении физкультуры и спорта Кыштыма, отвечала за организацию соревнований. Слово за слово – разговори­лись, начали встречаться.

В августе прошлого года молодые люди поженились, а затем и обвенчались. Сейчас Светлана Сорокина препода­ёт анатомию в филиале меди­цинского колледжа. Супруги стараются надолго не разлу­чаться. Поэтому первый вопрос Василия, когда ему неожидан­но предложили отправиться в Англию, звучал так: «Можно ли взять с собой жену?» Увы, но в Ливерпуль кыштымский метал­лург вынужден был полететь без неё.

В Ливерпуль –

по профсоюзной линии

Поводом для командировки ста­ла II Всебританская молодёжная конференции для российских соотечественников, которая прошла в марте этого года при поддержке министерства ино­странных дел РФ, Федерального агентства по делам молодёжи, Всемирного координационно­го совета российских соотече­ственников, а также ассоциации профсоюзов Великобритании Unite the Union.

Программа конференции включала круглый стол по во­просам развития профсоюзного движения в России и Велико­британии. Делегацию Южного Урала формировала областная федерация профсоюзов. Одно из шести мест было предложено первичной профсоюзной орга­низации Кыштымского меде- электролитного завода.

– Мы сразу же обратились к генеральному директору Андрею Викторовичу Кудрявцеву. Только руководство КМЭЗ могло принять решение о том, стоит ли направ­лять на конференцию кого-то из молодых заводчан и оплачивать делегату дорогу – все остальные траты взяла на себя принима­ющая сторона, – рассказывает председатель профкома Татьяна Колесникова. – И рады, что идея нашла поддержку и понимание у администрации предприятия. Оставалось определиться с кан­дидатурой.

Начальник цеха электроли­за меди Павел Плаксин вновь рекомендовал Сорокина – и к его мнению прислушались. Именно он и огорошил теле­фонным звонком отсыпавшего­ся после ночной смены Василия. Дальше события развивались стремительно: сроки оформле­ния документов были крайне сжатыми, а получить визу в Со­единённое Королевство очень непросто. Требования к потен­циальным гостям Туманного Альбиона предъявляются до­вольно жёсткие. До последнего момента молодой человек не знал, разрешат ли ему въезд в Англию, подумывал даже о том, не придётся ли возвращаться с вещами домой вместо того, чтобы мчаться в аэропорт. Кро­ме того, Василию предстояло подготовить рассказ о том, ка­кие социальные гарантии завод предоставляет своим работни­кам, как обеспечивается безо- пасность труда, как профсоюз отстаивает интересы металлур­гов. К счастью, всё срослось: и доклад успел подготовить, и в визе не отказали.

Своё хорошее оценили

за границей

Вместе с кыштымским метал­лургом на конференцию отпра­вились представители Федера­ции профсоюзных организаций, профсоюзные активисты ЧТПЗ, ММК, ЧТЗ, РЖД, министерства образования Южного Урала. Их собеседниками в рамках круглого стола стали ветераны британского профсоюза Unite the Union. Несмотря на разницу в возрасте и образе жизни, и хозяевам, и гостям нашлось о чём спросить друг друга и чем поделиться.

Южноуральцы рассказали о своём регионе и истории проф- союзного движения в России, де­ятельности профсоюза на пред­приятиях, которые они представ­ляют. Оказалось, что у британских защитников прав рабочих на слу­ху название города из Свердлов­ской области – Асбест. Как выяс­нилось, английские профсоюзы потратили много сил и времени для того, чтобы закрыть анало­гичное предприятие по произ­водству асбеста, которое не за­ботилось об экологии и здоровье своих сотрудников.

– Многое нас удивило, – вспоминает Василий. – Напри­мер, вместо того чтобы наста­ивать на соблюдении техники безопасности и реализации экологических проектов, наши старшие зарубежные коллеги по профсоюзному движению требовали закрыть завод, оста­вив своих товарищей без рабо­ты. По-моему, это слишком ра­дикально и неразумно. Конечно, принципиальность и последо­вательность англичан вызыва­ют восхищение, но и поспорить с ними есть о чём. Вообще, мы не раз испытывали настоящую гордость за свои предприятия, за те законы, которые действу­ют в России. Например, та же 40-часовая рабочая неделя. Нам она кажется чем-то настолько привычным, что мы не заме­чаем своих преимуществ, не считаем достижением. Между тем в Великобритании такого понятия нет. Зато есть так назы­ваемая «нулевая» неделя, когда люди работают, пока полностью не выполнят задание… Потом, обмениваясь мнениями друг с другом, мы пришли к выводу, что нам надо ценить то, что у нас есть, перенимая при этом и чужой положительный опыт.

Дым Отечества

им сладок и приятен

Не менее сильное впечатление на южноуральцев произвело обще­ние с молодыми соотечественни­ками, приехавшими в Ливерпуль из разных концов мира. Некото­рые из них родились в России, а за рубеж на постоянное место жительства уехали не так дав­но, вместе с семьями или после окончания университета. Другие знают об исторической родине только со слов родителей, а то и дедушек с бабушками. Но всех их объединяет интерес к Отече­ству и неподдельная любовь к нему. Они жадно ловили каж­дое слово своих южноуральских сверстников, задавали множе­ство вопросов. Похоже, юноши и девушки, несмотря на молодость, знают, что такое ностальгия, не по книжным описаниям, а из соб­ственного опыта.

– Все, с кем нам довелось раз­говаривать, ценят те удобства, которые они имеют на Западе. Комфорт, сервис, хорошие до­роги, отсутствие бытовых про­блем, высокие зарплаты, воз­можность путешествовать, ведь из того же Лондона, в силу его географического положения, гораздо проще добраться до любой столицы мира, чем из Че­лябинска, – говорит Василий. – Но при этом им хронически не хватает дружеских отношений, взаимовыручки, душевности, на которые так щедры наши лю­ди. Отсюда и такая тяга к обще­нию с россиянами.

Для гостей из России были ор­ганизованы экскурсии по Ливер­пулю и в Блэкпул, знаменитый город-курорт на берегу Ирланд­ского моря. Англия очень понра­вилась нашему земляку: чистая, ухоженная страна, в высшей степени вежливые люди – из­виняются перед тобой даже в том случае, если это ты их нечаянно толкнул. Удивило, что многие из них одеваются совсем не по сезо­ну, разгуливают в шортах и крос­совках на босу ногу ветреной зи­мой, когда на улице прохладно – хоть и плюсовая температура, но совсем незначительная.

Впрочем, для Василия почти всё было в диковинку, ведь он впервые побывал за границей. Супруги Сорокины, разумеется, планировали зарубежный отдых, но, скорее всего, начали бы его с традиционных для российских туристов стран. А тут сразу же малодоступная и очень дорогая Великобритания, да к тому же – Ливерпуль, святой для поклон­ников «Битлз» город. Вот и полу­чается, что родной Кыштым и завод позволили молодому спе­циалисту открыть для себя мир, те его уголки, в которые он вряд ли попал бы самостоятельно.