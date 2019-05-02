Командировка металлурга в туманный Альбион Автор: КР от Вчера, 16:04 Категория: Социальные проекты 0 Выпускник кыштымской школы № 1 Василий Сорокин в силу юношеского романтизма не собирался связывать свою дальнейшую судьбу с родным городом. Как и многие ровесники, он мечтал покорить если не весь мир, то уж ближайшие мегаполисы точно. Слишком много оказалось суеты В Южно-Уральском государственном университете Василий получил специальность инженера-технолога художественной обработки материалов. Несколько лет работал в Челябинске и в Екатеринбурге. Однако жизнь в городах-миллионниках оказалась не такой уж заманчивой, как это поначалу казалось молодому человеку. Слишком уж всё суетливо, многие часы тратятся на преодоление расстояний, и потому время впустую утекает, как песок сквозь пальцы. Осознав всё это, Василий принял бесповоротное решение вернуться на малую родину. – Когда я вновь обосновался здесь, вдруг понял, что Кыштым – это моё всё, – с улыбкой объясняет герой моей публикации. – В «тихом зимовье» и спокойно, и совсем нескучно. Опять же озёра буквально в шаговой доступности. Озёра – это, конечно, здорово, но, как говорится, потехе – час, а делу – время. Оказалось, что найти применение своим знаниям в маленьком городке не так-то просто. Отец Василия Александр Сорокин работает в ООО «Ремсервис», обслуживающем Кыштымский медеэлектролитный завод. Он и посоветовал сыну пойти на постоянно развивающееся предприятие. Василий прислушался к совету отца и в 2010 году устроился в отделение очистки промышленных стоков цеха электролиза меди. Через год-другой юноша уже замещал или, как говорят на заводе, «разрабатывал» бригадира. А потом появилась вакансия в купоросном отделении. Смышлёному и старательному парню предложили попробовать себя в роли аппаратчика- гидрометаллурга. Новую профессию, как и предыдущую, он осваивал без отрыва от производства. – Сначала у меня был третий разряд. Но останавливаться на этом не хотелось, я стремился расти. Сейчас получил пятый, самый высокий для этой профессии разряд. Кроме того, я отучился и теперь, когда требуется, исполняю обязанности мастера, – рассказывает молодой металлург. – Безусловно, в каждом деле есть свои сложности, но стоит вникнуть, разобраться – и становится проще, понятней. Да, Василий работает совсем не по той специальности, которую приобрёл в вузе. Но, судя по всему, не жалеет об этом. Ему нравится изучать новое, интересно постигать все нюансы технологических процессов очистки промышленных стоков и «варки» купороса. Наконец, его вдохновляют отличный коллектив, вовлечённость в общее дело и ответственность каждого за конечный результат. Судьба ждала… на стадионе Когда Василий стал, по его собственному выражению, «мастерить», то есть замещать мастера на время отпуска или болезни, ему пришлось вплотную общаться с руководством цеха электролиза меди. Его возглавляет Павел Плаксин, который к тому же является депутатом Собрания Кыштымского городского округа. Павел Борисович разглядел в молодом перспективном специалисте ещё и общественную жилку. По его рекомендации Сорокин был делегирован в состав Общественной молодёжной палаты, где отвечал за спортивное направление. Правда, продержался он там недолго. Говорит, что был самым старшим среди школьников и студентов, а их неуёмная приверженность к флешмобам, то есть массовым зрелищным акциям, была ему непонятна. – Я не чураюсь общественной работы, но мне хочется конкретных дел, чтобы с пользой, с отдачей, а не просто пошуметь да покрасоваться, – рассуждает Василий. – Со своей стороны я попытался организовать сдачу нормативов ГТО и сам отправился на стадион. Тогда он и не подозревал, что движется навстречу судьбе. Со спортивным судьёй, девушкой по имени Светлана, он не раз пересекался, когда учился в Челябинске, но дальше приятельского общения накоротке дело не заходило. В физкультурно- оздоровительном комплексе Светлана оказалась неслучайно: она работала инструктором в управлении физкультуры и спорта Кыштыма, отвечала за организацию соревнований. Слово за слово – разговорились, начали встречаться. В августе прошлого года молодые люди поженились, а затем и обвенчались. Сейчас Светлана Сорокина преподаёт анатомию в филиале медицинского колледжа. Супруги стараются надолго не разлучаться. Поэтому первый вопрос Василия, когда ему неожиданно предложили отправиться в Англию, звучал так: «Можно ли взять с собой жену?» Увы, но в Ливерпуль кыштымский металлург вынужден был полететь без неё. В Ливерпуль – по профсоюзной линии Поводом для командировки стала II Всебританская молодёжная конференции для российских соотечественников, которая прошла в марте этого года при поддержке министерства иностранных дел РФ, Федерального агентства по делам молодёжи, Всемирного координационного совета российских соотечественников, а также ассоциации профсоюзов Великобритании Unite the Union. Программа конференции включала круглый стол по вопросам развития профсоюзного движения в России и Великобритании. Делегацию Южного Урала формировала областная федерация профсоюзов. Одно из шести мест было предложено первичной профсоюзной организации Кыштымского меде- электролитного завода. – Мы сразу же обратились к генеральному директору Андрею Викторовичу Кудрявцеву. Только руководство КМЭЗ могло принять решение о том, стоит ли направлять на конференцию кого-то из молодых заводчан и оплачивать делегату дорогу – все остальные траты взяла на себя принимающая сторона, – рассказывает председатель профкома Татьяна Колесникова. – И рады, что идея нашла поддержку и понимание у администрации предприятия. Оставалось определиться с кандидатурой. Начальник цеха электролиза меди Павел Плаксин вновь рекомендовал Сорокина – и к его мнению прислушались. Именно он и огорошил телефонным звонком отсыпавшегося после ночной смены Василия. Дальше события развивались стремительно: сроки оформления документов были крайне сжатыми, а получить визу в Соединённое Королевство очень непросто. Требования к потенциальным гостям Туманного Альбиона предъявляются довольно жёсткие. До последнего момента молодой человек не знал, разрешат ли ему въезд в Англию, подумывал даже о том, не придётся ли возвращаться с вещами домой вместо того, чтобы мчаться в аэропорт. Кроме того, Василию предстояло подготовить рассказ о том, какие социальные гарантии завод предоставляет своим работникам, как обеспечивается безо- пасность труда, как профсоюз отстаивает интересы металлургов. К счастью, всё срослось: и доклад успел подготовить, и в визе не отказали. Своё хорошее оценили за границей Вместе с кыштымским металлургом на конференцию отправились представители Федерации профсоюзных организаций, профсоюзные активисты ЧТПЗ, ММК, ЧТЗ, РЖД, министерства образования Южного Урала. Их собеседниками в рамках круглого стола стали ветераны британского профсоюза Unite the Union. Несмотря на разницу в возрасте и образе жизни, и хозяевам, и гостям нашлось о чём спросить друг друга и чем поделиться. Южноуральцы рассказали о своём регионе и истории проф- союзного движения в России, деятельности профсоюза на предприятиях, которые они представляют. Оказалось, что у британских защитников прав рабочих на слуху название города из Свердловской области – Асбест. Как выяснилось, английские профсоюзы потратили много сил и времени для того, чтобы закрыть аналогичное предприятие по производству асбеста, которое не заботилось об экологии и здоровье своих сотрудников. – Многое нас удивило, – вспоминает Василий. – Например, вместо того чтобы настаивать на соблюдении техники безопасности и реализации экологических проектов, наши старшие зарубежные коллеги по профсоюзному движению требовали закрыть завод, оставив своих товарищей без работы. По-моему, это слишком радикально и неразумно. Конечно, принципиальность и последовательность англичан вызывают восхищение, но и поспорить с ними есть о чём. Вообще, мы не раз испытывали настоящую гордость за свои предприятия, за те законы, которые действуют в России. Например, та же 40-часовая рабочая неделя. Нам она кажется чем-то настолько привычным, что мы не замечаем своих преимуществ, не считаем достижением. Между тем в Великобритании такого понятия нет. Зато есть так называемая «нулевая» неделя, когда люди работают, пока полностью не выполнят задание… Потом, обмениваясь мнениями друг с другом, мы пришли к выводу, что нам надо ценить то, что у нас есть, перенимая при этом и чужой положительный опыт. Дым Отечества им сладок и приятен Не менее сильное впечатление на южноуральцев произвело общение с молодыми соотечественниками, приехавшими в Ливерпуль из разных концов мира. Некоторые из них родились в России, а за рубеж на постоянное место жительства уехали не так давно, вместе с семьями или после окончания университета. Другие знают об исторической родине только со слов родителей, а то и дедушек с бабушками. Но всех их объединяет интерес к Отечеству и неподдельная любовь к нему. Они жадно ловили каждое слово своих южноуральских сверстников, задавали множество вопросов. Похоже, юноши и девушки, несмотря на молодость, знают, что такое ностальгия, не по книжным описаниям, а из собственного опыта. – Все, с кем нам довелось разговаривать, ценят те удобства, которые они имеют на Западе. Комфорт, сервис, хорошие дороги, отсутствие бытовых проблем, высокие зарплаты, возможность путешествовать, ведь из того же Лондона, в силу его географического положения, гораздо проще добраться до любой столицы мира, чем из Челябинска, – говорит Василий. – Но при этом им хронически не хватает дружеских отношений, взаимовыручки, душевности, на которые так щедры наши люди. Отсюда и такая тяга к общению с россиянами. Для гостей из России были организованы экскурсии по Ливерпулю и в Блэкпул, знаменитый город-курорт на берегу Ирландского моря. Англия очень понравилась нашему земляку: чистая, ухоженная страна, в высшей степени вежливые люди – извиняются перед тобой даже в том случае, если это ты их нечаянно толкнул. Удивило, что многие из них одеваются совсем не по сезону, разгуливают в шортах и кроссовках на босу ногу ветреной зимой, когда на улице прохладно – хоть и плюсовая температура, но совсем незначительная. Впрочем, для Василия почти всё было в диковинку, ведь он впервые побывал за границей. Супруги Сорокины, разумеется, планировали зарубежный отдых, но, скорее всего, начали бы его с традиционных для российских туристов стран. А тут сразу же малодоступная и очень дорогая Великобритания, да к тому же – Ливерпуль, святой для поклонников «Битлз» город. Вот и получается, что родной Кыштым и завод позволили молодому специалисту открыть для себя мир, те его уголки, в которые он вряд ли попал бы самостоятельно. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить