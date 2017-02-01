В Кыштыме создали отдел управления проектами. Это поручение президента и губернатора

Автор: КР от Сегодня, 17:04 Категория: Политика

Сегодня на аппаратном совещании в областном правительстве с главами муниципальных образований министр экономики Сергей Смольников представил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому информацию по организации проектной деятельности в региональном правительстве и муниципалитетах. Проектное управление на Южном Урале внедряют в рамках исполнения поручения президента страны.

По словам Смольникова, проектное управление становится одним из самых действенных инструментов, активно применяемых как в бизнес-сообществе, так и в государственном секторе. Оно позволяет увеличить эффективность использования ресурсов и взаимодействия органов исполнительной власти Челябинской области с другими организациями, повысить прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений.

В Челябинской области на базе трёх ведомств уже создан проектный офис: министерство экономического развития обеспечивает организационную часть, министерство информационных технологий и связи – техническое сопровождение, а постоянное представительство Челябинской области – методологию и взаимодействие с федеральной властью.

Летом 2016 года на Южном Урале был сформирован реестр приоритетных проектов, курируемый на уровне первых лиц региона, а также созданы ведомственные перечни проектов и портфель проектов по подготовке и проведению межправительственных мероприятий федерального уровня. Сейчас завершается созданию единого нормативного поля и типовой документации.

В структуре администрации Кыштымского округа с 1 февраля также создан новый отдел управления проектами (проектное бюро), который находится в подчинении заместителя главы по информационным технологиям Елены Зарубиной. В штате отдела три человека – начальник, юрисконсульт и документовед. Возглавила отдел Анастасия Сырейщикова, которая ранее работала в структуре управления по экономике и привлечению инвестиций.

В настоящее время проектное бюро занимается созданием нормативно-правовых актов по регламентации своей деятельности. В дальнейшем, как это уже сделано на региональном уровне, предстоит подготовить дорожные карты по исполнению кыштымских проектов, создать их реестр с разбивкой по направлениям: инвестиционные, социально ориентированные, организационные. Далее из реестра будут выбраны приоритетные. Весь комплекс вопросов, связанных с реализацией проектов, будет учтён в специальной информационной системе.

На совещании Борис Дубровский поручил подготовить и направить методические рекомендации для муниципальных образований области с постановкой конкретных задач и сроков.

– Это важная работа, которая пока сложно встраивается в наши процессы, – обратился губернатор к главам и членам правительства. – Современная система управления требует переосмысления. Необходимо активно включаться в работу. В июне мы должны чётко понимать, насколько мы продвинулись.