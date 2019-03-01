Политологи назвали дело ФАС против правительства Челябинской области политическим

Автор: КР от Вчера, 16:43 Категория: Политика

Правительство Челябинской области в установленные законом сроки обратится в арбитражный суд Москвы и оспорит решение, вынесеннное сегодня ФАС России.

Дорожные споры с ФАС продолжаются не первый год, накоплена достаточная практика, есть прецеденты, когда были выиграны несколько дел во всех инстанциях, включая Верховный суд.

– Просто для понимания, – пояснил известный челябинский журналист Айвар Валеев. – «Дело», которое завело ФАС, не равно термину «уголовное дело», как многие подумали. Антимонопольная служба занимается сбором материала. А правоохранительные органы проводят проверку и выносят решение, есть там состав преступления или нет. Может и не быть. В любом случае, последняя инстанция у нас суд. Сама система конкурсных торгов вызывает много вопросов. Недавно появилась информация, что она вообще может быть пересмотрена или даже отменена. Для любого ответственного заказчика важно, кто будет исполнителем. Существуют конторы, активно участвующие в конкурсах по всей стране, у которых, кроме арендованного кабинета, нет вообще ничего. Зато цену предлагают минимальную.

Другое дело, что решение ФАС появилось очень уж «вовремя», как раз встык с публикацией «Ведомостей» (на самом деле, нейтральной для челябинского губернатора). Получился такой пропагандистский дуплет. В Кремле, между тем, могут трактовать этот заход и как попытку давления на президента например.

По данным Интерфакса, ФАС возбудила дело о сговоре на торгах по дорожным работам в августе 2018 года. Тогда сообщалось о нарушениях при проведении 29 аукционов.