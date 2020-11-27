В Кыштыме организован плановый приём пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

Вчера, 13:38 Категория: Медицина

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С сегодняшнего дня, 1 декабря, на базе поликлиники № 2 (улица Интернационала, 97) для людей, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и состоящих на диспансерном учёте у терапевта (кардиолога), организован плановый приём терапевта с понедельника по четверг еженедельно. Приём ведётся в кабинете № 11 с 14 до 18 часов.

Обязательное условие – предварительная запись. Записаться можно любым удобным способом – через портал госуслуг, по телефонам регистратуры поликлиники – 4-74-56, 8-919-356-15-51 или по номеру единого центра обслуживания – 8-351-240-13-13. Время записи с 8 до 15 часов.

При себе иметь амбулаторную карту, медицинский полис, амбулаторную карту областных учреждений с проведёнными обследованиями (при наличии).

А с пятого декабря в поликлинике № 2 по субботам с 9 до 12 часов будет работать процедурный кабинет. Проведение инъекций будет вестись по направлениям специалистов городской больницы имени А. П. Силаева.