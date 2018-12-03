В Кыштыме пока не зарегистрировано ни одного случая гриппа

Автор: КР от Сегодня, 09:47 Категория: Медицина

На сегодня в Кыштымскую центральную городскую больницу не обратился ни один пациент, которому бы поставили диагноз «грипп». Что касается ОРВИ, то и это заболевание не выходит за рамки порогового уровня.

– За вчерашний день, например, острая респираторная вирусная инфекция была диагностирована у 28 жителей нашего города, – сказала сайту «КР» помощник врача-эпидемиолога центра гигиены и эпидемиологии Людмила Киприянова. – Одна половина из них – взрослые, другая – дети. Среди них двое ходят в детские сады, шестеро – в школы.

На прошлой неделе на приём к врачам обратились с симптоматикой ОРВИ 142 кыштымца. В понедельник и вторник этой недели – 72. Рост заболеваемости есть, но он не критичен.

Чтобы не встретить Новый год с градусником под мышкой, избегайте контактов с кашляющими и чихающими людьми, а также страдающими от насморка.

Респираторные заболевания могут передаваться не только воздушно-капельным путём, но и через руки и предметы общего пользования. Поэтому тщательно мойте руки перед едой и после прогулки. В общественном месте и надевайте медицинскую маску. Однако помните: менять маски надо через каждые четыре часа.