В Кыштыме пока не зарегистрировано ни одного случая гриппа Автор: КР от Сегодня, 09:47 Категория: Медицина 0 На сегодня в Кыштымскую центральную городскую больницу не обратился ни один пациент, которому бы поставили диагноз «грипп». Что касается ОРВИ, то и это заболевание не выходит за рамки порогового уровня. – За вчерашний день, например, острая респираторная вирусная инфекция была диагностирована у 28 жителей нашего города, – сказала сайту «КР» помощник врача-эпидемиолога центра гигиены и эпидемиологии Людмила Киприянова. – Одна половина из них – взрослые, другая – дети. Среди них двое ходят в детские сады, шестеро – в школы. На прошлой неделе на приём к врачам обратились с симптоматикой ОРВИ 142 кыштымца. В понедельник и вторник этой недели – 72. Рост заболеваемости есть, но он не критичен. Чтобы не встретить Новый год с градусником под мышкой, избегайте контактов с кашляющими и чихающими людьми, а также страдающими от насморка. Респираторные заболевания могут передаваться не только воздушно-капельным путём, но и через руки и предметы общего пользования. Поэтому тщательно мойте руки перед едой и после прогулки. В общественном месте и надевайте медицинскую маску. Однако помните: менять маски надо через каждые четыре часа. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить