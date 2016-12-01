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В Кыштыме простуженных немного, а гриппующих и вовсе нет

Автор: КР от Сегодня, 12:05 Категория: Медицина

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В нашем городе роста заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями не наблюдается. Как сообщила сайту «КР» помощник врача-эпидемиолога Центра гигиены и эпидемиологии Людмила Киприянова, за последнюю неделю в кыштымские больницы с признаками простуды обращалось в среднем по 56 человек в день.

 

В этом году школьников отпустили на зимние каникулы раньше обычного – именно для того, чтобы не вызвать увеличения количества заболевших ОРВИ. Эта мера уже дала ожидаемый результат – так, за вчерашний день на приём к врачу пришли всего три ребёнка в возрасте от семи до 14 лет. Что касается тех, кто посещает детские сады, то среди них заболевших – 10 человек. Всего на территории нашего городского округа 7740 детей.

 

Ни одного случая заражения гриппом в Кыштыме не зарегистрировано. Между тем, в Челябинской области уже установлен 31 клинический случай этого заболевания.

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