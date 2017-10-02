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В Кыштыме сын обнаружил отца мёртвым

Автор: КР от Вчера, 12:17 Категория: Происшествия

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Это произошло вчера днём в одном из частных домов нашего города.

 

Как сказал сайту «КР» следователь следственного отдела по Кыштыму Евгений Головин, бездыханное тело 57-летнего отца обнаружил его сын. Мать в это время была на работе.

 

– Эта семья характеризуется положительно, – сказал Головин. – В момент совершения суицида мужчина был дома один в состоянии алкогольного опьянения. Он иногда выпивал, но не злоупотреблял спиртным. Работал и не имел серьёзных проблем со здоровьем.

 

Предсмертной записки он не оставил. Следователям предстоит выяснить, что его подтолкнуло на роковой поступок.

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