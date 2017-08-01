Жительницу Кыштыма чуть не изнасиловал молодой коллега

Автор: КР от Вчера, 17:51 Категория: Происшествия

Как сообщил сайту «КР» следователь следственного отдела по городу Кыштыму Евгений Головин, 30-летний мужчина стал приставать к своей старшей коллеге прямо на рабочем месте. Та сумела вырваться из его объятий и убежала.

О случившемся женщина тут же сообщила в полицию. Подозреваемого задержали через два часа после инцидента. Оказалось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за изнасилование.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет. Мужчина арестован и водворён в изолятор временного содержания.