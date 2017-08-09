Полицейские Кыштыма задержали опытного домушника
Автор: КР от 9-08-2017, 17:52 Категория: Происшествия
Житель нашего города, ранее неоднократно судимый за кражи с проникновением в жилища, вышел из мест лишения свободы ровно год назад. Мужчина, находясь под административным надзором, должен был каждодневно находиться дома с десяти вечера до шести утра. Однако это неукоснительное правило он регулярно игнорировал, за что стал фигурантом нового уголовного дела.
Но даже это не остановило опытного домушника, и он продолжил свой криминальный промысел. Забравшись в дом на улице Советской, серийный вор похитил более 70 тысяч рублей. Спустя месяц он проник в тот же самый дом и вынес портфель хозяина с личными вещами и деньгами. Общий ущерб составил 150 тысяч рублей.
В начале июля поздно вечером азартный ворюга пробрался в дом на улице Пенькова. Он совершил грабёж прямо на глазах у хозяев жилища, лишив их ювелирных украшений и двух сотовых телефонов на общую сумму в 242 тысячи рублей.
Как сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности начальника следственного отдела кыштымской полиции Александр Тепленко, вчера оперативники задержали подозреваемого в городе Миассе. В отношении него возбудили уголовные дела. Злоумышленник арестован и помещён в изолятор временного содержания.
Все награбленные вещи домушник продал, а вырученные деньги потратил.
Комментарии
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (Антон_Усков)
Добрый день. Хочу сказать, что Александр Олегович -не единственный, кто высуживал деньги у этой фирмы. Ещё я и Ушакова О.Е. это делали, а пиарят только Карнаухова. Хотя, Александр - молодец, но надо в >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (uristalex)
89514724432 Карнаухов Александр Олегович не пойму только почему без согласования статью разместили? >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (slesar)
Во молодец, подскажите что за адвокат, мне тоже нужно >>>
В Кыштыме продолжают трудиться почти треть пенсионеров (Горожанин)
Нет, не будет - они, видите ли, работали и заработали. И продолжают работать. Чего и "вам молодым" желаю - работать и зарабатывать. >>>
В Кыштыме вандалы разгромили обустроенный родник (slesar)
Бог не фраер, он всё видит >>>
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