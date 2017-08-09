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Полицейские Кыштыма задержали опытного домушника

Автор: КР от 9-08-2017, 17:52 Категория: Происшествия

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Житель нашего города, ранее неоднократно судимый за кражи с проникновением в жилища, вышел из мест лишения свободы ровно год назад. Мужчина, находясь под административным надзором, должен был  каждодневно находиться дома с десяти вечера до шести утра. Однако это неукоснительное правило он регулярно игнорировал, за что стал фигурантом нового уголовного дела.  

 

Но даже это не остановило опытного домушника, и он продолжил свой криминальный промысел. Забравшись в дом на улице Советской, серийный вор похитил более 70 тысяч рублей. Спустя месяц он проник в тот же самый дом и вынес портфель хозяина с личными вещами и деньгами. Общий ущерб составил 150 тысяч рублей.

 

В начале июля поздно вечером азартный ворюга пробрался в дом на улице Пенькова. Он совершил грабёж прямо на глазах у хозяев жилища, лишив их ювелирных украшений и двух сотовых телефонов на общую сумму в 242 тысячи рублей.

 

  Как сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности начальника следственного отдела кыштымской полиции Александр Тепленко, вчера оперативники задержали подозреваемого в городе Миассе. В отношении него возбудили уголовные дела. Злоумышленник арестован и помещён в изолятор  временного содержания.

 

Все награбленные вещи домушник продал, а вырученные деньги потратил.

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