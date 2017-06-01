Спасатели Кыштыма семь часов искали в лесу пенсионера-грибника

Автор: КР от Сегодня, 11:25 Категория: Происшествия

Вчера утром 67-летний житель Озёрска отправился за грибами в сторону кыштымского завода БСИ. В полдень он позвонил своим родственникам и сообщил, что сидит обездвиженный под деревом и самостоятельно из леса выйти не может. Дело в том, что пожилой человек страдает болезнью Паркинсона.

Родные пытались найти его самостоятельно. Но около 16 часов они позвонили на пульт кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области. Как сообщил сайту «КР» пресс-секретарь этого отряда Юрий Бегджиков, после нескольких часов безрезультатных поисков на помощь им прибыли челябинские волонтёры из общественной организации «Россоюзспас». Они привезли с собой и собаку.

Именно четвероногая ищейка и обнаружила озерчанина недалеко от завода БСИ. Он был в камуфляжном костюме, поэтому его было сложно заметить. Дедушку на носилках донесли до кареты скорой помощи, которая доставила его в Кыштымскую центральную городскую больницу.