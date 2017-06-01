Спасатели Кыштыма семь часов искали в лесу пенсионера-грибника
Автор: КР от Сегодня, 11:25 Категория: Происшествия
Вчера утром 67-летний житель Озёрска отправился за грибами в сторону кыштымского завода БСИ. В полдень он позвонил своим родственникам и сообщил, что сидит обездвиженный под деревом и самостоятельно из леса выйти не может. Дело в том, что пожилой человек страдает болезнью Паркинсона.
Родные пытались найти его самостоятельно. Но около 16 часов они позвонили на пульт кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области. Как сообщил сайту «КР» пресс-секретарь этого отряда Юрий Бегджиков, после нескольких часов безрезультатных поисков на помощь им прибыли челябинские волонтёры из общественной организации «Россоюзспас». Они привезли с собой и собаку.
Именно четвероногая ищейка и обнаружила озерчанина недалеко от завода БСИ. Он был в камуфляжном костюме, поэтому его было сложно заметить. Дедушку на носилках донесли до кареты скорой помощи, которая доставила его в Кыштымскую центральную городскую больницу.
Комментарии
В Кыштыме владельцы маршрутных такси просят власть увеличить для пассажиров стоимость проезда (Гость Иван)
Куда ещё выше то? Маршрутки все умотанные все скрипит и гудит + водители некоторые грубят . >>>
В Кыштыме владельцы маршрутных такси просят власть увеличить для пассажиров стоимость проезда (Прохожий)
В Екатеринбурге проезд 28 рублей. Так и маршруты длинней раза в два-три. А эти, так называемые предприниматели, напоминают советских таксистов. Кто то еще должен их помнить. Вымогатели. >>>
Молодёжь Кыштыма приглашают на фестиваль красок (Гость Ирина)
Как может быть безопасным порошок, попадающий в больших количествах в дыхательные пути, в легкие? На подобных мероприятиях в воздухе распыляются тонны этих порошков. Недавно по областному ТВ давал инт >>>
В Кыштыме владельцы маршрутных такси просят власть увеличить для пассажиров стоимость проезда (slesar)
Сначало пусть научат своих маршрутчиков-скотовозов ездить по правилам и постирают чехлы с кресел. >>>
В Кыштыме владельцы маршрутных такси просят власть увеличить для пассажиров стоимость проезда (Олег)
Вах господа бедным хозяевам на колбасу хватило а на хлебушек нету!!! А в машинах как была грязь так и остается >>>
Все комментарии