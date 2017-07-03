В Кыштыме остановлены поиски пропавшего больше недели назад дедушки
Автор: КР от Сегодня, 16:33 Категория: Происшествия
Волонтёры и спасатели остановили поиски 79-летнего жителя Кыштыма Ивана Кузьмича Максимовских. Напомним, во вторник на прошлой неделе он ушёл в лес за черникой в сторону горы Сугомак и заблудился.
На его поиски съехались волонтёры из Челябинска, Снежинска, Озёрска и Кыштыма. Лесной массив до самого посёлка Слюдорудник прочёсывали спасатели и кинологи. Всё безуспешно.
По словам пресс-секретаря кыштымского отряда поисково-спасательной службы Юрия Бегджикова, в Кыштым приезжали даже руководители областного поисково-спасательной службы, чтобы на месте скоординировать действия по поиску человека. Но и это не дало результата.
Как сказал сегодня сайту «КР» начальник межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Юрий Добрецкий, версия криминала не рассматривается.
Сегодня в социальной группе «Мы из Кыштыма» оставила репост родственница пропавшего Светлана Максимовских. Она пишет:
– Поиски нашего дедушки Максимовских Ивана Кузьмича, который ушёл из дома 19 июля, прекращены. На связь со мной он вышел 21 июля в 19:29, после чего я позвонила в службу спасения, передала информацию и его номер, чтобы с ним связались и смогли определить его местонахождение. Потом снова позвонила ему. Он рассказал, что пошёл за гору Сугомак за черникой и сам не понял, как заплутал. Выходил на дорогу, потом ему 20 июля встретились рыбаки. Он у них увидел полный багажник рыбы, попросил показать дорогу, но они уехали. Дедушка побежал за машиной, потом сбился. Говорил он уже очень плохо и постоянно повторял “ Света, я пить хочу”. Ещё вспомнил, что проходил болота, видел маленькое озерцо, но мутное, пришлось только помочить голову. Ещё он видел столбик, на котором было написано 102/103 квартал, попросил меня узнать у спасателей где он находится, чтобы определить в какой он вообще стороне. Сказал, что будет устраиваться на ночь. Я попросила его никуда с этого места не сходить, так как связь ловила только там, и чтобы спасатели смогли с ним связаться. Больше я с ним не разговаривала. Утром я позвонила в МЧС, где мне ответили, что связь с ним уже потеряна и что ночью началась гроза, их машина застряла, и они прекратили поиски, а утром поедет новая группа. В субботу мы связались с поисковой группой Снежинск-Спас, они подключились к поискам. В воскресенье мы предоставили его личные вещи для кинологов с собаками, днём нам позвонили и сообщили, что были обнаружены его вещи возле дороги : два ведра, панама, ножик, пакет с хлебом и водой, пакет с травами. Вчера решением службы МЧС поиски остановлены. Его не нашли. И искать уже не будут, так как говорят, что это уже бессмысленно…У нас ещё теплилась надежда до вчерашнего вечера…Теперь всё..
Комментарии
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О хорошо, еще на одного беспредельщика на дороге меньше стало. >>>
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без горячей воды не с 5 июля!!! а с 14 июня!!! Уже 6 недель!!! Такими темпами 150м теплосети будут делать до октября....(((. >>>
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В Кыштыме главный храм города пополнился новыми святынями (9193022937)
Настоятель, спасибо за замечание. Исправили. >>>
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а дети тоже по времени приходят? или с утра там купаются.и не ждут пока спасатели выспятся >>>
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