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Полицейские Кыштыма нашли угнанный автомобиль по горячим следам

Автор: КР от Сегодня, 11:18 Категория: Происшествия

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Вечером в минувший понедельник в дежурную часть полиции обратился мужчина, у которого угнали УАЗ. Он был припаркован у дома № 5 на улице ЧГРЭС. Автоворам удалось легко угнать его ещё в светлое время, потому что внедорожник не был оборудован сигнализацией.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, сразу после заявления пострадавшего в нашем округе был объявлен план-перехват. В итоге утром сотрудники уголовного розыска нашли УАЗ в лесу недалеко от Кыштыма в целости и сохранности.

 

А спустя какое-то время были установлены и причастные к преступлению лица – местные жители. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело пока не вобуждено. Найденный автомобиль доставлен в отдел полиции в качестве вещественного доказательства.

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