В Кыштыме мужчина сам отдал деньги мошенникам

Автор: КР от Вчера, 22:54 Категория: Происшествия

Вчера 46-летний житель нашего города нашёл на сайте «Авито» объявление о продаже прицепа. Он позвонил по указанному номеру и согласился с предложением продавца заранее оплатить товар. После того, как мужчина перевёл на указанный номер карты 27 тысяч рублей, объявление с сайта пропало, а телефон продавца оказался отключён. Поняв, что его обманули, кыштымец обратился в полицию.

Как сообщил сайту «КР» заместитель начальника городской полиции по охране общественного порядка Артём Чамовских, уголовное дело по статье «Мошенничество» пока не возбудили – идёт доследственная проверка. Если удастся выяснить, на кого зарегистрирована банковская карта, на которую были переведены средства, то у пострадавшего есть надежды, что данное преступление будет раскрыто и ему вернут деньги.