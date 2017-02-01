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В Кыштыме мужчина сам отдал деньги мошенникам

Автор: КР от Вчера, 22:54 Категория: Происшествия

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Вчера 46-летний житель нашего города нашёл на сайте «Авито»  объявление о продаже прицепа. Он позвонил по указанному номеру и согласился с предложением продавца заранее оплатить товар. После того, как мужчина перевёл на указанный номер карты 27 тысяч рублей, объявление с сайта пропало, а телефон продавца оказался отключён. Поняв, что его обманули, кыштымец обратился в полицию.

 

Как сообщил сайту «КР» заместитель начальника городской полиции по охране общественного порядка Артём Чамовских, уголовное дело по статье «Мошенничество» пока не возбудили – идёт доследственная проверка. Если удастся выяснить, на кого зарегистрирована банковская карта, на которую были переведены средства, то у пострадавшего есть надежды, что данное преступление будет раскрыто и ему вернут деньги.

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