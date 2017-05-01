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Спасатели Кыштыма выезжали на помощь заблудившимся любительницам медвежьего лука

Автор: КР от Сегодня, 09:39 Категория: Происшествия

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Вчера около 22 часов на пульт кыштымских спасателей позвонил обеспокоенный мужчина. Ещё в шесть часов вечера он привёз двух родственниц из Верхнего Уфалея в лес, что в 15 километрах от города в сторону Нязепетровска. Женщины 34 и 59 лет решили провести вечер за сбором черемши. Однако выйти к ожидавшему их водителю не сумели – заблудились, о чём и сообщили ему по телефону.

 

Как сказал сайту «КР» спасатель кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Курбатов, сам мужчина на поиски пропавших идти не решился – солнце уже село. Поэтому и обратился к специалистам. Они тут же выехали на место, но на полпути развернулись восвояси. Любительницы дикого лука самостоятельно вышли из чащи живыми и невредимыми.

 

Спасатели советуют не заходить далеко в незнакомый лес. Кроме того, желательно брать с собой навигатор и сотовый телефон с заряженной батареей.

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