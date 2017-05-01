Житель Кыштыма пытался украсть со склада горнолыжного комплекса несколько сноубордов
Автор: КР от Сегодня, 11:57 Категория: Происшествия
Видимо, решил действовать так, как гласит народная мудрость: «Готовь сани летом». Только вот позарился он не на сани, а на сноуборды.
Безработный 22-летний житель Кыштыма разбил окно на складе горнолыжного комплекса «Егоза». Он пытался похитить шесть сноубордов с креплениями на общую сумму в 60 тысяч 345 рублей. Его спугнул сторож, который вовремя заметил свет в складском помещении и нажал тревожную кнопку. Визитёр не успел довести до конца задуманное и уехал. Навстречу ему уже направлялся экипаж частного охранного предприятия «Алмаз». Они не остановили автомобиль, но запомнили номер регистрационного знака.
На место неудавшейся кражи был вызван наряд полиции. Установить личность подозреваемого удалось по номеру его машины. Полицейские наведались к молодому человеку домой. Он признался в том, что пытался похитить спортивный инвентарь. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее он не судим. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Комментарии
Жителей Кыштыма убеждают менять даже исправные газовые счётчики (Горожанин)
Можно еще добавить, что: - Межповерочный интервал: 12 лет - Гарантийный срок службы: 12 лет >>>
В Кыштыме за получение взяток будут судить экс-начальницу почтового отделения (Radishev)
Да, должна была внести, чтоб очередному руководителю почты России на золотой парашут хватило, а сама и её коллеги пусть бесплатно буклеты разносят >>>
В Кыштыме за получение взяток будут судить экс-начальницу почтового отделения (drom74)
Себе она с этих денег ни копейки не взяла А пока на службе будут такие полицейские которые работают ради палок и улучшения показателей, так и будет страдать народ >>>
На юбилее Кыштыма выступят семь военных оркестров (Мальчик в полосатой пижаме)
Эх, Вася, Вася… Что ж такие умные Васи не предложат своей программы проведения праздников Может и город в болото не превратится Хотя писать, палец о полей не ударив, гораздо легче, да, Вася >>>
Жителей Кыштыма убеждают менять даже исправные газовые счётчики (Гость Сергей)
Также производится их(счётчиков) постановка на техническое обслуживание (цитата по тексту) (с заключением договора за отдельную плату- моё) Счетчик газа Гранд-1,6 Паспорт Пункт 5 4 "В течении всег >>>
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