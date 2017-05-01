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Житель Кыштыма пытался украсть со склада горнолыжного комплекса несколько сноубордов

Автор: КР от Сегодня, 11:57 Категория: Происшествия

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Видимо, решил действовать так, как гласит народная мудрость: «Готовь сани летом». Только вот позарился он не на сани, а на сноуборды.

 

Безработный 22-летний житель Кыштыма разбил окно на складе горнолыжного комплекса «Егоза». Он пытался похитить шесть сноубордов с креплениями на общую сумму в 60 тысяч 345 рублей. Его спугнул сторож, который вовремя заметил свет в складском помещении и нажал тревожную кнопку. Визитёр не успел довести до конца задуманное и уехал. Навстречу ему уже направлялся экипаж частного охранного предприятия «Алмаз». Они не остановили автомобиль, но запомнили номер регистрационного знака.

 

На место неудавшейся кражи был вызван наряд полиции. Установить личность подозреваемого удалось по номеру его машины. Полицейские наведались к молодому человеку домой. Он признался в том, что пытался похитить спортивный инвентарь. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее он не судим. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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