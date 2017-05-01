В Кыштыме бывший заключённый сбежал из-под административного надзора
Автор: КР от Сегодня, 13:26 Категория: Происшествия
Освободившийся из мест лишения свободы 40-летний житель Кыштыма обязан был два раза в месяц отмечаться в отделе полиции и находиться дома с 23 часов до шести утра. Он исправно выполнял необходимые требования, но в мае прошлого года неожиданно пропал из поля зрения полиции.
Мужчина был объявлен в розыск, и только в марте его удалось найти. Оказалось, что он устроил личную жизнь в Челябинске: нашёл работу и обзавёлся второй половиной. В настоящее время за самовольное оставление места жительства и уклонение от административного надзора ему может быть назначено наказание до одного года лишения свободы.
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